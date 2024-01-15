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15/01/2024

萬千星輝頒獎典禮2023｜麥美恩周奕瑋得「最佳主持」！麥美恩感激TVB栽培「竹升妹」、周奕瑋採訪曾被笑似企鵝

#演員 #曾志偉 #麥美恩 #女生 #許文軒 #萬千星輝頒獎典禮 #娛樂 #TVB #周奕瑋 #康城 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 何家賢、黃敬博

　　昨晚（14日）《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳男、女主持」獎項，由盧海鵬、戚美珍及賈思樂頒發。曾擔大旗做台慶司儀的周奕瑋，撼贏許文軒獲得最佳男主持。

 

 

　　周奕瑋感觸說：「多謝曾志偉先生，多謝你喺我好迷惘嗰時鼓勵我，畀咗一個全世界嘅人都見到我展現嘅舞台，相信我，包容我。多謝娛樂新聞台，我入行第一份工就係做娛樂新聞台，喺我入行第18年，終於拎成人身分證！」

 

 

　　周奕瑋自言曾被冷嘲熱諷：「我入行第一次著踢死兔去康城採訪，好多人話做咩搵個企鵝去採訪。咁多年來我聽過好多人話周奕瑋冇身形、冇外型、冇台型，我想同所有被人懷疑過嘅人講，唔好被別人嘅想像，限制自己想像！」

 

　　麥美恩贏得「最佳女主持」，她感動到眼濕濕，一上台立即表示要紙巾：「我真係由TVB湊大，雖然呢個係個人獎，但係背後係好人推動呢件事。我覺得TVB係夢工場，我呢個竹升妹，用咗12年成為大家認可嘅全中文大騷司儀，好多謝公司咁大膽，畀呢個竹升妹拍咗三年古裝劇！多謝曾生、珍姐、樂小姐。」她希望用最短時間，將獎項交其他人接棒。

 

轉載自: 晴報

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