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17/01/2024

肥媽李鼎打大佬｜肥媽自爆首段婚姻衰衝動隨便嫁！離婚後被7國家男士追求？分配時間見面被封「時間管理大師」！

#肥媽 #李家鼎 #鼎爺 #游游 #游嘉欣 #肥媽李鼎打大佬 #宵夜風雲 #影視娛樂 #離婚
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　　由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，15 日晚播出一集主題是「婚姻的抉擇」，有過去的人肥媽坦言對第一段婚姻感到後悔。

 

　　肥媽說：「第一段婚姻，我根本都唔識佢（前夫），當時我同我未婚夫鬧交，佢話要攞番隻戒指，我就同佢講（話我）兩個禮拜內結婚，之後我喺工作地方求其搵件就嫁畀佢！」游游聞言嚇到O嘴，之後肥媽被問到怎樣發現前夫出軌，肥媽坦言是捉姦在床：「我落咗機衝返屋企，見到兩條友瞓咗喺我張床度。」

 

 

　　肥媽又笑言與前夫離婚後行情很好，足足有7個不同國籍男士同時對她展開追求，肥媽說：「當時我請咗個同事幫我分配幾時見邊個！」游游聞言即封肥媽「時間管理大師」。

 

 

　　鼎爺則分享了一個馬來西亞敗家仔的浪子回頭趣事，該名敗家仔被老婆以槍恐嚇後變得修心養性！對於游游指不少人說老公年紀較大會比較錫老婆，肥媽並不太認同：「好難講。」

 

 

　　今晚（16 日）播出一集主題是「宵夜風雲」，鼎爺甫出場即大晒功架，飛身踢摺櫈，身手了得！講到宵夜不得不提劈酒，游游對此竟自認千杯不醉：「飲酒醉唔醉，好睇一個人意志，如果想醉飲半杯都會醉，如果唔想醉，飲十杯都唔會醉！」聽落好似好巴閉，實則只是聲大大，原來游游並沒有去過夜蒲，只是在公司的慶功宴飲過酒，身為「酒后」的肥媽聞言即噓爆：「講完等於冇講，仲以為你去開邊間夜場！」化身鐵嘴雞的游游即死唔認衰：「我飲啲酒都好濃㗎！」肥媽反擊：「你個妝就濃。」游游竟然唔識死繼續駁嘴：「唔夠你濃呀！」相當爆笑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　見慣世面的肥媽和鼎爺在節目中還分享食宵夜趣事，肥媽自爆曾拎摺櫈打人，真相更令人哭笑不得；至於鼎爺則曾遇上奇怪姊妹花，後來更被捉去見大佬講數，到底發生了什麼事？

轉載自: 晴報

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