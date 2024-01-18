35歲梁洛施剖釋當年不結婚內情！「戀愛腦」棄事業望嫁李澤楷否認為錢！揭與小小超現時關係

35歲的梁洛施曾和香港首富之子李澤楷相戀，先後為對方誕下三子。兩人在2011年宣布分手，並宣布共同撫養三名孩子。梁洛施在2018年重返香港娛樂圈，接拍電影，近日更主演電影《爆裂點》。最近梁洛施為《魯豫有約》擔任嘉賓，更首次公開談及與李澤楷的關係。

在訪問中，梁洛施首度回應過往情感生活，承認當時是「戀愛腦」，當時覺得李澤楷是今生摯愛，便不顧媽媽的提醒，暫停演藝事業，「他是真的很富有，但是我真的沒想，就我愛他就是愛他，就這麼簡單，但外面的聲音就寫得很複雜。」

現在回想起來，梁洛施表示自己並沒有後悔選擇這條路，又稱自己花了很長時間走出來，認清自己：「回過頭看我沒後悔，而且因為我知道我是一旦選擇了，我就繼續走。再選一次我還是這樣選，我是很渴望有自己的家庭。(你那時候有想過結婚嗎？) 那時候當然想，但是不能強求，因為他太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」

梁洛施指現在與李澤楷就是孩子的父母，是友好的「父母關係」：「挺好的，挺好的，就是父母關係，相處得挺好的。」

梁洛施指囝囝曾問她有沒有後悔生下他們，「如果沒有我們，你事業會很好。但你生了我們，好像卡住了。我說這個選擇是媽媽的選擇，而我沒有後悔，我現在開始也不遲，因為我熱愛我的工作。」