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19/01/2024

李龍基女友Chris被踢爆假學歷？親筆畫作被質疑從淘寶購入！Chris上網怒斥：這個操作簡直歎為觀止

#李龍基 #物業 #淘寶 #娛樂 #歌手 #佛山 #小紅書 #影視娛樂 #王青霞 #Chris
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Text: 娛樂組

　　李龍基與比他年少36年的女朋友王青霞（Chris）感情穩定，經常都孖公仔亮相公開活動，日前李龍基大爆Chris出街時遭多名壯漢推跌受傷，更訓斥她要求將七個物業還給李龍基。兩人懷疑是粉絲的所為，李龍基特別公開澄清Chris本身家底不錯，自己的物業亦未打算轉名到她的名下，更主動為Chris背景的傳聞逐一解畫，非常有心。

 

 

　　雖然澄清未婚妻不是貪財之人，不過網上仍然繼續討論Chris的背景，有疑似Chris同校的畢業生對她的畢業證書作出質疑，亦有聲稱是Chris的同學踢爆她外國留學懷疑造假。首先有網友提到Stanford Undergrad Diploma學位，Mechanical Engineering 同Computer Science是兩個不同學系，所以理應不會有「Mechanical Engineering in Computer Science」的畢業證書。

 

 

　　而小紅書有不少人熱烈討論，聲稱是Chris的同學，並留言說：「點解10歲去了美國，我還在南海實驗中學見到她3年的？難道我又去了美國？」亦有網友留言說：「正一超級大話精，好似無佛山人會睇到咁！以為佢無同學睇到咁！」、「她大話太離譜了吧，去了一年美國說是那裏大」等等，不過網友大部分都只是留言，當有人建議公開她讀書時期的照片，就暫時未見有人行動。

 

　　網友更質疑Chris的畫作都是淘寶購入的，事關有人搵到Chris送給蓋鳴暉的粵劇打扮畫作，竟然在淘寶上架兼完成交易，買家更「匿名評論」給予五粒粒的「讚好」。未知是否Chris都有留意大家的討論，即時主動放上網怒斥：「我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」

 

 

 

轉載自: 晴報

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