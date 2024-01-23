Twins演唱會首場撞正阿嬌鍾欣潼43歲生日！阿Sa蔡卓妍準備神秘驚喜失敗：我搞咗好耐呀呢壇嘢

蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）的組合Twins事隔9年再踏紅館，舉辦合共14場的 《TWINS SPIRIT》演唱會，適逢頭場是阿嬌43歲生日的大日子，不少粉絲都要撲頭場飛，更為偶像高舉燈牌慶祝，非常熱鬧。當晚，好友容祖兒、關智斌、泳兒、李幸倪、洪卓立等等都有捧場，星光熠熠。

（《晴報》圖片）

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Twins昨晚頭場演出，一開騷就已經大唱經典跳舞歌，《明愛暗戀補習社》、《ICHIBAN興奮》、《愛情當入樽》等掀起氣氛，更在《跅跅步哈姆太郎》一曲，重現「經典」的側手翻動作，兩人都年過40歲，但仍然活力十足，兩次側手翻都非常成功，厲害厲害。

阿Sa表示：「22年前，我哋出道咗400幾日就開咗第一個紅館演唱會，嗰時覺得係一個奇蹟，到咗今日，22年後，仍然能夠企喺呢個紅館舞台開演唱會，亦都覺得係一個奇蹟嚟呀！」阿嬌表示作為組合能夠長時間一齊不容易，其他可能會鬧翻、各自發展或者被淡忘，她都不知道何時是最後一次演唱會，阿Sa笑言：「你哋知啦，我哋兩個年紀都愈嚟愈大呀啦嘛，唔再係以前「口靚」妹仔，所以每一次都好珍惜，因為唔知係咪最後一次。」阿Sa表示兩人只要走在一起，就感覺重返年輕的時候，更追問大家入場有否變後生，她說：「望我哋多啲，聽我哋啲歌多啲，咁就係長生不老嘅秘訣，有冇覺得自己回春呀？」

Twins在尾聲剖白心聲時，阿Sa同阿嬌互相道謝時，一度落淚，場面感動，阿嬌說：「由細到大我都唔係自信嘅人，好多時我遇到困難會逃避，但你會走出嚟同我解決問題，幫我出頭，陪伴我、支持我。有你喺我身邊，你嘅自信、你嘅開朗係我學習對象，我以前做嘢成日都半途而廢，唯一冇放棄係我哋友誼，係維持得最長嘅！我好榮幸、好感恩遇見你，可以同你組成Twins，多謝你呀蔡卓妍！」

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演唱會Encore環節，阿Sa靜靜雞為生日的阿嬌準備神秘驚喜，向在場的觀眾派發手幅，反轉面砌成「GILL HBD」字樣，不過最終效果不太成功，阿Sa笑斥：「睇唔到添，其實寫咗Gil HBD，代表Happy Birthday，呢個係一個印象派嚟呀！因為全部人企晒前面，哎呀，你知唔知我搞咗好耐呀呢壇嘢，點解嗰度冇啦啦有忽藍色呀？」阿嬌笑言：「心意我收到，多謝大家！」

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（大會提供）

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