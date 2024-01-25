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25/01/2024

劉青雲新開抖音帳號即吸逾19萬粉絲！首次出片惡搞街市買餸「市民劉先生」！網民留言「尋人」望郭藹明登場

#劉青雲 #網紅 #娛樂 #郭藹明 #好去處 #劉德華 #抖音 #網絡熱話 #梁朝偉
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Text: 娛樂組 Photo: 抖音、網上截圖、資料圖片

　　有「平民影帝」之稱的劉青雲，最近加入同樣影帝級的梁朝偉、劉德華及郭富城的行列，昨日（23日）正式開設抖音帳號，上載第一條影片。早前被野生捕獲去街市買餸的青雲，原來當時正是為拍攝抖音片，更惡搞自己「市民劉先生」的gag。

 

 

　　說青雲是平日影帝有段古，事緣他多年前去街市買餸準備團年飯，被現場記者街訪，字幕上不但打上「市民劉先生」，青雲更落力飾演一位市民，回答記者問題：「買雞之嘛。（同老婆一齊嚟？）冇呀，咁大個仔去街市都唔識咩！」他表示前一天已買其他食材，記者問會否不新鮮？青雲搞笑說：「要即日買、即刻劏、即刻食，咁個雞檔要去我屋企喇要！」訪問片段即瘋傳，令「市民劉先生」獲讚好貼地。

 

 

　　如今青雲進駐抖音，亦惡搞「市民劉先生」作招徠，片中，青雲去街市買餸，不但跟菜檔店主打招呼，又逗現場小狗，相當親民。店主讚青雲靚仔，青雲笑說：「係咪㗎？你唔好（口氹）我喎，哈哈哈。」又禮貌跟街坊講拜拜。青雲開抖音短短24小時，即吸逾19萬粉絲，第一條影片亦有逾34萬like，成績不錯。青雲十分勤力，今日即上載第二條短片，大講《大時代》經典台詞。

 

 

　　網民對於青雲進駐抖音十分歡迎，更有不少人留言「尋人」，原來都是青雲太太郭藹明的粉絲：「劉先生，很喜歡你…老婆郭藹明」、「劉生，你叫郭藹明出境，一定爆火」、「能不能喊你太太郭藹明出來拍戲呀」、「下次發視頻可以兩個人一起拍視頻給我們看嗎？」、「劉先生我是你的影迷，可以給我一張郭藹明的簽名照嗎」等等。

 

開咗抖音一日，粉絲人數超過19萬，成績幾好。

華仔抖音粉絲超過7400萬，是眾港星之冠。

偉仔都有近300萬粉絲。

 

　　至於一眾影帝級人馬的抖音帳號中，以劉德華最受歡迎，坐擁逾7422萬粉絲，相當驚人。至於拍片剖白社恐心聲的梁朝偉，以及郭富城，則分別有超過294萬及256萬抖音粉絲。

 

轉載自: 晴報

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