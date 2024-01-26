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26/01/2024

炎明熹拍音樂特輯歌迷冒雨到現場支持！Gigi著白色公仔長褸似足毛公仔超可愛

#炎明熹 #戀上西沙 #Gi炎粉 #影視娛樂 #音樂 #音樂特輯
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　　炎明熹（Gigi）在剛過去的幾個頒獎禮上，除了成績理想，得到好成績被加許之外，她的衣著打扮都成為焦點。年紀輕輕的她，華麗成熟裝束，可能口碑未必一致受到讚賞。近日她拍攝音樂特輯時，束起孖辮，白色短裙就清麗脫俗。

 

（網上截圖）

 

（網上截圖）

 

　　近日天氣寒冷，炎明熹為音樂特輯《戀上西沙》進行拍攝，一班「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）就好有心思去到現場支持送暖，除了拎晒橫額支持外，而且還上暖笠笠的湯水給炎明熹和劇組人員，十分體貼，所以炎明熹都希望可以盡快完成工作與粉絲們見面，免大家「食風」太久。

 

（網上截圖）

 

 

 

　　炎明熹接受《娛樂新聞台》主播潘盈慧訪問時表示，感謝粉絲們一直的支持，但因為拍攝時間長了，無奈要Gi炎粉苦等：「我知道佢哋今日Book咗旅遊巴過嚟，但係我拍攝Delay咗兩個鐘，佢哋架車已經走咗。仲要我嚟到某部分Fans已到場，所以我都希望自己盡快可以拍完，但拍劇好難好快拍好。今日落住微微雨，又陰天，比較麻煩。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　炎明熹今次在音樂特輯內的造型，打扮平實，束起孖辮襯白色長裙，絕對能凸顯她少女的清純一面。而不用上鏡時，平實的炎明熹更是可愛，穿上白色公仔長毛毛褸，十分可愛，有如一個毛公仔。而近日太凍，炎明熹的重裝抵冷裝束，有夠誇張，兩件羽絨大褸包實，由於她身形偏向高瘦，所以顯得腫脹，脹卜卜就好夾佢「外星人」的一面，而不難發現炎明熹都偏愛長褸。

 

 

 

轉載自: 晴報

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