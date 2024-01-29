劉雅麗1,400呎複式村屋曝光！屋內雜物很多相當貼地？被網民笑：髒亂差！

劉雅麗一向住大埔村屋，早前她聯同上海朋友拍攝小紅書片段，帶大家參觀她的1400呎複式村屋，劉雅麗全程熱情介紹，但卻因一事被網民留言吐嘈。

劉雅麗同媽咪感情好好。（晴報圖片）

大方介紹。

劉雅麗熱情招呼朋友參觀她和媽媽包曉華居住的家，透露兩層村屋單位面積合共1400呎，市值約1000萬元。只見地面一層是客廳、飯廳、廚房、工人房及客廁，十分闊落，不過無甚裝修可言；雖然很多櫃子，但屋內雜物很多，梳化及電腦椅放在一起，雪櫃隨意放在走廊，整體感覺凌亂，但充滿尋常家庭的生活氣息，並非刻意執拾或修飾的「示範單位」，相當貼地。

拍攝期間，曉華姐及兩隻愛犬都有入鏡，劉雅麗表示愛犬都是十多年前在街上撿來的浪浪，好有愛心。劉雅麗繼續介紹二樓，共有三間房間及兩個廁所，友人參觀衣帽間時，發現幾隻TVBuddy公仔，劉雅麗即爆料說：「我媽喜歡，全是她的，我不玩這個玩具，有些是買，有些是送的。」她大方讓友人拍攝兩母女的房間，曉華姐的房間簡約整齊，除了擺放婚照，亦有跟天王劉德華的合照。至於劉雅麗的閨房明顯凌亂得多，只見她的梳妝枱及書櫃都放滿雜物，她過往所獲的奬項也放在書櫃，不過她1995年憑《我和春天有個約會》奪得的金像獎「最佳新演員」獎座早已跌爛，所以沒有擺出來。

影片尾聲屋外更出現「不速之客」，原來是野豬，劉雅麗似乎見怪不怪，只說：「對唔住喇，冇嘢畀你食喇。」不少網民對明星的家大感好奇，但有人竟毫不客氣留言：「髒亂差！」、「裝修滿落後的」、「土得要死」等，但不少人反駁：「也不亂呀，只是東西多」、「這種乾淨但又有點不規律的凌亂房子才像真實的家！」、「好有生活氣息」、「親民接地氣」等。另外 ，有不少網民覺得劉雅麗跟雪梨長得相像。