古巨基外父突發聲明與兒子陳裕欣脫離關係！消息指兒子捲入欠債風波家人曾代還300萬

藝人古巨基與太太Lorraine（陳英雪）於2014年結婚，婚後5年後喜獲麟兒，愛兒Kuson出世後，基仔亦減輕自己的工作量，花時間陪伴Kuson成長，做個好爸爸，一家三口幸福美滿。不過，古巨基的外父，即Lorraine的爸爸今日（27日）突然發出聲明，宣布與兒子陳裕欣脫離父子關係。基仔亦有就舅仔的事件回應傳媒。

Lorraine的爸爸陳國匯在經營的餐廳「蘭苑饎館」門外貼出告示，內容是Lorraine爸爸發表的聲明，聲明內容如下：

本人陳國滙特此聲明，本人自2024年1月27日即日起與兒子陳裕欣CHAN YU YAN ALAN HUMAN 身份證號碼G71XXXX（X）正式斷絕父子關係。此後有關陳裕欣之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人及蘭苑饎館一概無關。

據消息指，Lorraine的胞弟陳裕欣捲入欠債風波，家人較早前已為他償還了300萬元的債務，但可惜至今事件仍然未能平息。家人認為無法再為他負擔經濟缺失，才有如此的決定。

對於今次事件，古巨基回應傳媒查詢時表示希望大家能給予家人們空間，並表示痛心外父、外母和太太在這段日子面對的精神困擾，尤其是外父、外母已是八十多歲的老人家。古巨基表示幾年來面對這個無底洞，大家都已經到了無能為力的地步。對於外父、外母作出這個艱難的決定，他和太太都會理解，而且百分百尊重。

而Lorraine近年除了照顧老公基仔的事業外，因疫情的關係都成功創業，她跟拍檔成立ChillGOOD TV網台，成功打造出多個大受歡迎的網絡節目，包括《絲打圍爐》、《Music Panda》及《大師兄Friend嚟喇》等等，點擊率及討論度都相當高。