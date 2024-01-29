  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

29/01/2024

古巨基外父突發聲明與兒子陳裕欣脫離關係！消息指兒子捲入欠債風波家人曾代還300萬

#娛樂 #餐廳 #古巨基 #歌手 #影視娛樂 #Lorraine
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　藝人古巨基與太太Lorraine（陳英雪）於2014年結婚，婚後5年後喜獲麟兒，愛兒Kuson出世後，基仔亦減輕自己的工作量，花時間陪伴Kuson成長，做個好爸爸，一家三口幸福美滿。不過，古巨基的外父，即Lorraine的爸爸今日（27日）突然發出聲明，宣布與兒子陳裕欣脫離父子關係。基仔亦有就舅仔的事件回應傳媒。

 

 

　　Lorraine的爸爸陳國匯在經營的餐廳「蘭苑饎館」門外貼出告示，內容是Lorraine爸爸發表的聲明，聲明內容如下：

 

　　本人陳國滙特此聲明，本人自2024年1月27日即日起與兒子陳裕欣CHAN YU YAN ALAN HUMAN 身份證號碼G71XXXX（X）正式斷絕父子關係。此後有關陳裕欣之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人及蘭苑饎館一概無關。

 

　　據消息指，Lorraine的胞弟陳裕欣捲入欠債風波，家人較早前已為他償還了300萬元的債務，但可惜至今事件仍然未能平息。家人認為無法再為他負擔經濟缺失，才有如此的決定。

 

 

　　對於今次事件，古巨基回應傳媒查詢時表示希望大家能給予家人們空間，並表示痛心外父、外母和太太在這段日子面對的精神困擾，尤其是外父、外母已是八十多歲的老人家。古巨基表示幾年來面對這個無底洞，大家都已經到了無能為力的地步。對於外父、外母作出這個艱難的決定，他和太太都會理解，而且百分百尊重。

 

　　而Lorraine近年除了照顧老公基仔的事業外，因疫情的關係都成功創業，她跟拍檔成立ChillGOOD TV網台，成功打造出多個大受歡迎的網絡節目，包括《絲打圍爐》、《Music Panda》及《大師兄Friend嚟喇》等等，點擊率及討論度都相當高。

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #餐廳 #古巨基 #歌手 #影視娛樂 #Lorraine

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk