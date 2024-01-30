大爆與許冠傑分道揚鑣2大原因！黎彼得形容自己填詞人生涯「有名無利」！被問起TVB火起：嬲呀！

黎彼得近日接受資深傳媒人陳少寶的節目訪問，節目轉載到陳少寶的YouTube頻道中播出，吸引不少網友支持。黎彼得分享他的填詞人生涯，他形容是「有名無利」，「每個人際遇唔一樣，林夕同鄭國江都一樣發達，我就比較少產量，幸好唔多但得到大家認同，際遇唔同，我入TVB咁耐，佢哋都唔搵我寫主題曲嘅，可能搵我貴啲卦。」

黎彼得透露兩次作品被直接用上而沒有收到任何版權費，第一次是他在《年青人周報》的專欄改寫《相思淚》一曲，譚炳文直接在《歡樂今宵》唱出，第二次是為溫拿寫的《玩吓啦》，他說：「陳友車位喺我隔籬，有次帶我去威，佢哋話阿B（鍾鎮濤）寫咗首歌，想搵人寫詞，咁我就寫咗『今朝等到而家，囉囉攣心掛掛』，之後黃霑埋尾都冇落我名，事後我有同佢講番呢件事，佢話當時我用筆名柴可夫，佢唔知道柴可夫係邊個，所以冇落名。」不過當陳少寶講起TVB時，黎彼得即時火起：「唔好提佢，嬲呀！」

事關黎彼得早前入院接受「通波仔」手術，沒想到術後休養後，一直未有收到開工的通知，後來跟TVB的合約完結後，就沒有再續約，連《愛回家之開心速遞》的連戲角色「豹叔」都被撤走。

提到《Monica》一曲，黎彼得坦言影響深遠，「呢首係我同許冠傑分咗手之後，我要單飛，要證明自己我係得，懷念裏面女士係我第一任女朋友，佢拋棄我，不過都好多謝佢當年不離不棄。」黎彼得指跟許冠傑最終不歡而散，他提出兩個原因，其中一個原因較早前在不同訪問都有提過，「佢老婆好憎我，因為我係揸車佬，出身坑渠老鼠，我又唔識英文，佢成日投訴我哋傾親就傾通頂，佢太太唔係呢行，感覺我好似係損友，教老公食煙飲酒。」而另一個原因原來跟填詞有關，由於許冠傑的作品中，填詞每每都會寫上「許冠傑／黎彼得」，但後來推出《打雀英雄傳》等等較市井的歌曲時，許冠傑的大學同學就有所質疑，「有一樣嘢係重點，好多首歌都唔關佢事，尤其佢大學同學問佢，Sam又唔識賭錢，麻雀歌又係你個名行先，好似唔關黎彼得事咁，但佢哋就覺得梗係黎彼得寫呀啦！出事喇，Sam聽到梗係好『梗耳』唔開心啦！佢唔識打麻雀，但據我所知佢就將我歌詞畀許冠文睇，佢識鬼賭錢，全靠許冠文，可惜佢唔開心囉！」

黎彼得表示歌詞「清風兩袖」形容自己，「我個人性格問題，吊兒郎當，你見我著衫都知，我唔鍾意去大場面，著踢死兔去Ball？關我鬼事咩，我又唔係上流社會！」