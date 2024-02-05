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05/02/2024

新城DJ鄭啟泰離世終年56歲！未婚妻王雁芝Po最後甜蜜合照悼念：請記住最好的他

#資深DJ #鄭啟泰 #肚屙 #王雁芝 #馬浚偉 #新城電台 #愛回家之開心速遞 #反黑英雄 #黑色月光 #本尊就位 #影視娛樂 #未婚妻 #暈倒
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　　資深DJ鄭啟泰驚爆死訊，新城電台證實他於3日黃昏時分離世，終年56歲。新城發表聲明表示，鄭啟泰2日晚開始肚屙及腳抽筋，直至早上送院搶救，延至黃昏不治。

 

 

　　鄭啟泰未婚妻王雁芝透過未婚夫的電話回應傳媒，表示二人本來一直籌備婚事，如今事出突然，她一時間難以接受。她指鄭啟泰因多次肚屙不適，今早決定Call白車，誰知未入院已經暈倒，至今仍未知道鄭啟泰死因。

 

　　王雁芝今晚在社交網情深出post，她上載一張餃子的黑白照片，留言：「你最愛的餃子。」她向未婚夫道出不捨之情：「一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩。可惡的你，最愛整鬼幾鬼怪，呢一次整鬼一d都唔好玩。掛念您。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　王雁芝再上載她與鄭啟泰日前（1日）吃飯時拍攝的最後合照，並說：「前天我們一齊吃的一頓飯，我說我要請你吃Omakase，因爲全年賺到錢。嗱！我無拖無欠啦。我未婚夫靚仔嗎？」她又寫上：「＃請記住最好的他 ＃請記住最搞笑的他 ＃請記住最開朗的他 ＃請記住最鬼怪的他 #我哋最受尊重的DJ。」

 

 

　　至於親自找鄭啟泰回歸新城的馬浚偉，亦非常不捨老友：「真的太突然、也很不捨、很難過！縱有萬千不捨，至少在您回天家之前，我這個弟兄有讓您笑過、開心過......浪子，您先回天家，好好休息吧！靜待那天，和您再遇、再聊。」

 

 

 

 

 

 

 

　　身為無綫藝人的鄭啟泰，在《愛回家之開心速遞》飾演富商蔣金，與Peter及Ma姐發展三角戀，令人留下深刻印象。正播映的新劇《本尊就位》亦見鄭啟泰蹤影，他在劇中飾演警官一角；而鄭啟泰尚有兩部劇集《反黑英雄》及《黑色月光》未出街，據知他在《黑色月光》的戲份仍未拍完，劇組可能要修改劇本。

 

 

 

轉載自: 晴報

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