美斯無上場 | 梁振英女兒梁齊昕慶幸靠關係入場無蝕！鬧爆美斯：香港不歡迎你！宋芝齡叫球員讀孔子班：態度毫無水準可言

日前球王美斯隨國際邁亞密赴港參與表演賽，唔少人都引頸以待，可惜昨日美斯同另一球星蘇亞雷斯都因傷缺陣，令現場唔少斥「巨資」入場人士非常不滿，大叫回水，連港府都出聲明要求主辦方交代。唔少名人都有入場睇波，一向敢言嘅前特首梁振英女兒梁齊昕就喺網上鬧爆美斯；而冇入場嘅藝人宋芝齡都搬出孔子對球隊說教，可以話係光怪陸離。

梁齊昕以粗鄙嘅英語黑底白字留言表示美斯，值得現場噓聲，而佢都想對對方尖叫：「這是超越任何理解/想像的令人難以置信的粗魯行為。」梁齊昕又post出佢同香港足球總會主席霍啟山嘅合照，相信佢係透過對方獲得門票：「我認為自己是極其幸運的人之一，僅透過關係就獲得了觀眾票。但你怎麼能對鐵桿忠實粉絲做出這樣的事，他們中的許多人實際上花了一大筆抵押貸款只是為了看你現場表演，也許只有兩分鐘。 你太無恥了。 你讓我們所有人都感到噁心，我希望你能聽到整個體育場響亮而清晰的噓聲。」

（電視截圖）

齊昕續指唔想美斯再嚟香港：「我雖然聽起來很狹隘和不成熟，香港不歡迎你第二次。 不歡迎你。 我本來想在我爸爸阻止我之前當著你的面大聲喊出來的。我不是為我生氣，因為就像我說我只是通過關係獲得了一張票。但你怎麼能如此無情地對待香港或全球其他地方的粉絲呢？ 我確信你成長中也有自己的足球偶像……我的意思是，如果你作為一個8歲、有抱負的足球運動員，你的偶像這樣對待你，你會有什麼感覺？」

唔只名人，就連落選區議員宋芝齡都要為市民發聲，佢騎呢地建議邁亞密球員報讀孔子班，留言：「首先，暫且將今次大球場所發生的事情置後，不作評論。這些足球巨星什表是專業球員？何謂國際禮儀？每一位穿上代表自己球隊的球服，踏上具代表性的公眾場合，態度毫無水準可言。連自己的專業崗位都不尊重，甚麼是禮儀廉恥，看來也配不上讀孔子班這類深奧課程。」

之後佢又話邁亞密球員要參與「藝員訓練班」，又無啦啦話自己無綫係小器「方丈」，相當跳脫：「足球員也可說是專業的表演者，沒有粉絲又何來掌聲？ 專業足球員就是給下一代展現榜樣，教育下一代如何做一位成功，受萬人景仰的專業職業人士。有更大的天賦本能，但沒有專業工作態度，就等於一場零和遊戲。未成為巨星之前，就很想有粉絲讚賞。但做了世界矚目的星後，行為舉止更應要令人拍掌讚賞，才值得人尊重。我想，其實孔子班是一門具深層次的課程，他們應該消化不了。可不邀請他們嘗試報讀『無綫藝員訓練班』? 以方丈主導，教表演者如何持有良好工作態度！」