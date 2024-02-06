鄭啟泰離世｜《中年好聲音2》鳴謝旁白鄭啟泰！肥媽、周國豐感難過，伍仲衡：我會永遠記住你！

《中年好聲音2》前晚播出第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，由14強參賽者分別重新演繹評判之一陳慧嫻的經典作品，再一決高下爭取最後十二強席位。前晚節目完結後，特別製作黑底白字的畫面懷緬一直為節目擔任旁白工作的鄭啟泰，令觀眾們大感惋惜。

資深DJ鄭啟泰2月2日晚出現肚屙、腳抽筋，翌日清晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，最終黃昏猝逝，終年56歲。鄭啟泰在娛樂圈發展全面，除了有幕前拍劇的工作外，他日前正式回歸新城電台開咪，繼續他工作20多年的大氣電波生活。鄭啟泰聲線沉穩咬字清晰，多年來都獲邀擔任不少旁白的工作，包括自2012年《第31屆香港電影金像獎》起至2023年《第41屆香港電影金像獎》，他都為頒獎典禮擔任現場報幕員。而節目《中年好聲音》兩屆的旁白報幕工作都是由鄭啟泰擔任，所以追開節目的觀眾對他的聲音絕對不感陌生。前晚節目完結後，畫面出現向鄭啟泰敬致的一幕，寫上：「永遠懷念《中年好聲音》背後的好聲音 鄭啟泰先生（1967-2024）」

節目多位評判肥媽（Maria Cordero）、周國豐、伍仲衡及張佳添對鄭啟泰的離世都大感突然和難過，他們在錄音期間收到鄭啟泰的死訊，大吃一驚難以消化。周國豐表示大家是廣播界同行，經常會見面，加上他是《中年好聲音》的旁白，「每次見到佢都感覺佢好似一家人咁，真係好愕然。」張佳添表示除了《中年好聲音》外，早於《亞洲星光大道》時已經是擔任旁白的工作，大家淵緣很深，「一個朋友走咗，覺得佢仲喺度，希望佢喺度仲感受到我哋對佢嘅愛。」

而伍仲衡在FB分享一條他跟鄭啟泰拍攝的影片，片中鄭啟泰用《中年好聲音》旁白的聲線親身演繹，伍仲衡留言說：「每次見到你，我都會扮你講嘢，因為你真係講得好好聽，多謝你！啟泰兄，我會永遠記住你！你永遠是中年好聲音一份子！」而鄭啟泰原本今日獲安排出席《本尊就位》的宣傳活動，名單中都有他的名字，可惜已經未能再出現。