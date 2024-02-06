  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

06/02/2024

鄭啟泰離世｜《中年好聲音2》鳴謝旁白鄭啟泰！肥媽、周國豐感難過，伍仲衡：我會永遠記住你！

#伍仲衡 #中年好聲音 #綜藝節目 #鄭啟泰 #娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　《中年好聲音2》前晚播出第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》，由14強參賽者分別重新演繹評判之一陳慧嫻的經典作品，再一決高下爭取最後十二強席位。前晚節目完結後，特別製作黑底白字的畫面懷緬一直為節目擔任旁白工作的鄭啟泰，令觀眾們大感惋惜。

 

 

　　資深DJ鄭啟泰2月2日晚出現肚屙、腳抽筋，翌日清晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，最終黃昏猝逝，終年56歲。鄭啟泰在娛樂圈發展全面，除了有幕前拍劇的工作外，他日前正式回歸新城電台開咪，繼續他工作20多年的大氣電波生活。鄭啟泰聲線沉穩咬字清晰，多年來都獲邀擔任不少旁白的工作，包括自2012年《第31屆香港電影金像獎》起至2023年《第41屆香港電影金像獎》，他都為頒獎典禮擔任現場報幕員。而節目《中年好聲音》兩屆的旁白報幕工作都是由鄭啟泰擔任，所以追開節目的觀眾對他的聲音絕對不感陌生。前晚節目完結後，畫面出現向鄭啟泰敬致的一幕，寫上：「永遠懷念《中年好聲音》背後的好聲音 鄭啟泰先生（1967-2024）」

 

 

　　節目多位評判肥媽（Maria Cordero）、周國豐、伍仲衡及張佳添對鄭啟泰的離世都大感突然和難過，他們在錄音期間收到鄭啟泰的死訊，大吃一驚難以消化。周國豐表示大家是廣播界同行，經常會見面，加上他是《中年好聲音》的旁白，「每次見到佢都感覺佢好似一家人咁，真係好愕然。」張佳添表示除了《中年好聲音》外，早於《亞洲星光大道》時已經是擔任旁白的工作，大家淵緣很深，「一個朋友走咗，覺得佢仲喺度，希望佢喺度仲感受到我哋對佢嘅愛。」

 

 

　　而伍仲衡在FB分享一條他跟鄭啟泰拍攝的影片，片中鄭啟泰用《中年好聲音》旁白的聲線親身演繹，伍仲衡留言說：「每次見到你，我都會扮你講嘢，因為你真係講得好好聽，多謝你！啟泰兄，我會永遠記住你！你永遠是中年好聲音一份子！」而鄭啟泰原本今日獲安排出席《本尊就位》的宣傳活動，名單中都有他的名字，可惜已經未能再出現。

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#伍仲衡 #中年好聲音 #綜藝節目 #鄭啟泰 #娛樂 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
精選影片

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk