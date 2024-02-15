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15/02/2024

黃美棋情人節公開茶記婚紗照！「小芬女」重返周星馳《行運一條龍》茶餐廳取景！鍾健威情深告白：以後等我照住佢！

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Text: 娛樂組 Photo: IG、FB、網上截圖

　　34歲黃美棋去年獲鍾健威（Ray）求婚成功，愛情長跑11年的二人將於今年舉行婚禮。情人節，黃美棋與鍾健威公開婚紗照，原來他們重返黃美棋小時候演出周星馳賀歲片《行運一條龍》的茶餐廳取景，拍攝充滿本地特色的婚照，說好香港故事！

 

 

　　黃美棋和未婚夫鍾健威在社交網同步出post，公開二人的茶記婚照。原來他們重返1998年賀歲片《行運一條龍》的取景地、位於旺角上海街的鴻運冰廳餅店影相。當年黃美棋在《行運一條龍》中飾演「小芬女」，與「何金水」星爺有對手戲。

 

 

　　這輯婚紗照中，鍾健威先在店外孭住未婚妻影相，更將「鴻運冰廳餅店」P成戲中的行運茶餐廳。他們更找來行運茶餐廳的制服，鍾健威神還原星爺在戲中的造型，好有心思！二人「合巹交蛋撻」，又把婚戒放在蛋撻上，奶茶亦成為拍攝婚照的小道具，充滿香港特色。

 

　　黃美棋寫道：「2024年的初五～情人節快樂！謝謝『威』水哥@ykyray帶我回到行運茶餐廳，影咗呢輯獨一無二嘅Prewedding。26年前嘅《行運一條龍》令大家都認識咗小芬女～咁多年後，著起婚紗，企喺同一個位置，小芬女依然是小芬女，但講嘅對白已經唔再係：『例牌呀，唔該』，而係：『我地要結婚啦～』」

 

　　黃美棋多謝這部星爺作品，賦予她另一個身分：「呢個角色陪著我成長，令我成為咗大家嘅回憶殺，最重要係每年我都可以陪住大家開開心心咁過年，謝謝大家每年都會重溫。最後謝謝@ykyray 陪我食蛋撻、飲奶茶，雖然唔再係當年嘅蛋撻加煉奶、蔥花蛋治、飛邊烘底、三七鴛鴦走糖，但不變的依然有我，謝謝你一路以來陪著我走，繼續祝大家行運一條龍！」

 

 

　　鍾健威亦深情寫道：「祝大家情人節快樂新年有無睇到《行運一條龍》？？裏面著住羊毛底衫既小芬女，已經長大～仲著住婚紗返到去行運茶餐廳飲奶茶，食蛋撻！我諗大家都一定係睇呢套戲大～坐低喺入面聽返佢講細個喺度拍戲嘅回憶點滴，喺二樓等埋位睇水哥同達哥拍戲，就好似返返去當時去探班一樣，估唔到佢啲記憶仲咁深刻！而我都做咗一日…威水哥以後等我照住佢！唔會再畀姣婆四推佢落地下！」

 

轉載自: 晴報

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