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16/02/2024

袁偉豪內地拍片被叫「張寶兒老公」 ：我醒唔起佢個名！被點中死穴笑笑口高EQ回應

#張寶兒 #袁偉豪 #豪門駙馬 #億萬駙馬 #張寶兒老公 #使徒行者 #法證先鋒 #城寨英雄 #影視娛樂
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　　袁偉豪近年常返內地工作，早前他在西關拍片，期間竟然有人「不知道袁偉豪是誰」，講極都講不出名字，更只記得是「張寶兒老公」，正中男方死穴！

 

 

　　早前袁偉豪到訪西關拍抖音片，穿上橙色唐裝衫的他，特地拜訪書法老師學寫揮春。內地觀眾對袁偉豪在《使徒行者》系列的天堂哥、《法證先鋒》的井Sir及《城寨英雄》牙佬等角色印象深刻，平時在內地經常被粉絲包圍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　袁偉豪寫字期間，突然有途人搭訕說：「你係咪好似香港嗰個…」袁偉豪回答：「係呀，我香港嚟㗎。」途人總說：「張寶兒嘅先生！我唔醒起佢個名，但我記得佢太太張寶兒。」被叫「張生」的袁偉豪聞言卻落落大方，笑言：「啱喇，你識佢得喇，唔使識我。」意想不到他笑笑口回應之餘，更主動Po埋片上網，曾經對網民嘲笑「億萬駙馬」非常介意的他，榮升爸爸後明顯睇化唔少。

 

天堂哥嘅造型。

 

　　袁偉豪在2020年迎娶張寶兒，但婚後袁偉豪變得十分火爆，更開火還擊網民的冷嘲熱諷，令人覺得他EQ低。他曾坦言結婚初期介意被指「豪門駙馬」、「嫁張寶兒」：「為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？我的確就是被影響了，之前我可平衡到，但這兩三年疫情，我多了時間在家，或大家都多了時間留多了言。加上工作上，我承認自己放不開，有些工作付出了努力未必有回報，更令自己不開心…現在清醒過來，我會繼續用努力表現給大家看，我也是如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都是一樣。」

 

 

 

 

 

　　他感激老婆張寶兒的輔導，令他不再執著：「譬如有很多次我生氣時找不到宣洩，會在社交平台的story呻多了兩句，她發現後會跟我說：『刪了它啦！唔好令事件延續及重覆了！』她會讓我想深一層，不開心也無需畀外間知。既然改變不到世界，就改變自己。我們能成為夫妻，都是因為可互補不足，她真是我的soulmate！」

轉載自: 晴報

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