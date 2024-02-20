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20/02/2024

ToNick趙善恆自揭抑鬱：我怕我真係會做傻事！去年喪父、與舊愛小花分手夾擊影響情緒

#ToNick #周國賢 #趙善恆 #樂隊 #盧巧音 #歌手 #血癌 #娛樂 #古天樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　男子樂隊ToNick 主音趙善恆（恆仔），去年經歷與女友分手與父親離世打擊。經過重重難關後，恆仔繼續工作、人前表現堅強。但早前突然出帖文，抒發情感，疑因分手後聽到舊情人的種種，透露自己有抑鬱病逾一年：「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事」。

 

 

　　恆仔跟拍拖10年的女歌手譚杏藍（小花），原本已到談婚論嫁階段，去年突然宣布分手。恆仔之後又面對父親血癌離世；當日趙父親瀰留時，ToNick仍要公開演出，恆仔當時哽咽唱《離散序》。恆仔曾發帖文悼念亡父，他堅強地表示會照媽媽和妹妹。

 

 

　　之後、恆仔繼續工作、拍戲、做舞台劇、又有音樂表演，早前還跟游學修、古天樂在網上直播聊天。似乎恆仔與譚杏藍各自有新生活，譚杏藍亦有新戀情，高調認愛。但恆仔於19日凌晨時份貼出黑圖抒發情感，「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事，我只會講一次，都唔會再回應話說，啱先有個『朋友』走埋來同我打招呼，咁我客氣咁寒暄咗幾句就算，但同呢位『朋友』對話之後我發現，我真係頂唔順喇！」

 

 

　　恆仔受情緒病困擾，已達一年，靠跑步鼓勵自己前進，「其實我 抑鬱 咗一年，爭啲想走！感謝跑步真係救咗我好多，上年我爸爸走咗，亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手，分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：原來你乜都唔知㗎？然後我就會聽到一個新嘅人名，我身邊啲同事同埋朋友，之前佢哋唔講比我聽，係唔想影響我。」說話間疑接受不到舊愛小花的事情、而大受打擊。

 

 

　　恆仔因要工作，人前強裝堅強，「作為幕前，又唔想引起不必要嘅風波，費事影響到啲project同客戶，咁就不斷隱瞞自己情緒，扮正常，繼續發放正能量，然後我用咗一年時間處理我嘅心情！」

 

 

　　然而，恆仔都自覺「爆煲」，不能再假扮冇事，「我冇死到，其實已經好好彩！但我唔想再扮喇，我覺得夾band好開心，我覺得拍戲好開心，我而家都開始一段新嘅感情，而家係向建立一個好家庭方向出發，我淨係想好好地生活，做好我嘅工作，有一個好好嘅家庭，好好經營我嘅團隊，係咁多！」

 

 

　　恆仔其實都開始了一段新戀情，「我而家都開始一段新嘅感情，而家係向建立一個好家庭方向出發，唔想開始唔到一段健康嘅新關係。所以，最重要係唔該咁多位闢事嘅『朋友』，唔好再走過來同我打招呼 人，我唔會公開任何人名，只係想你哋知。」最後表示自己只想好好地生活。一班好友都留言鼓勵：周國賢、盧巧音、阮小儀、游學修、李蘊和江嘉敏等人都支持恆仔勇敢面對。

 

轉載自: 晴報

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