  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

21/02/2024

黃偉文倫敦時裝展發生意外險死！爬起等睇騷時頭痛堅持要睇完！Wyman：這幾乎變了遺照！

#設計師 #歐洲 #時裝服飾 #娛樂 #填詞人 #倫敦 #設計 #作嘔 #黃偉文 #英國 #香港 #表演 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: Instagram

　　近年幾乎喺英國長居嘅黃偉文（Wyman），係時裝騷嘅常客，除咗英國本地之外，仲會不時歐洲四圍飛到各個時裝展朝聖。20日，Wyman於社交平台Post出自己出席BURBERRY 2024秋冬時裝展嘅新相，透露發生咗小意外，令呢張相片幾乎變成遺照。

 

成日睇時裝展。

 

　　Wyman寫道：「昨晚發生了點小意外，這張幾乎變了遺照。（但都唔想為大家帶來麻煩，所以堅持下去，並且睇了場好好睇的 show )現在回家休息和觀察，如果未來一兩天沒有暈眩和作嘔或者其他異樣⋯⋯會做更多善事和買彩票。」

 

　　熱愛Fashion又貪靚嘅Wyman，發生意外後強裝鎮定，繼續好似冇事發生咁睇騷：「之後仲識爬返起身等開場一邊頭痛一邊覆whatsapp同香港嗰邊傾歌詞點寫，睇show時仲識同旁邊嘅人有講有笑，而家仲識發ig，希望係好兆頭，更希望唔會嚇親喺現場見到嘅朋友，所以大家唔使擔心住，如果唔係就真係死在天橋底，啋啋啋！」

 

 

　　雖然由頭到尾Wyman都冇講到實質發生咩事，不過似乎事態嚴重、性命悠關，唔少網民同藝人都留言慰問，叫Wyman保重；亦有人勸佢去醫院做檢查，唔好因為當刻冇事就疏忽咗。其實一日前Wyman都已經有出關於呢個時裝展嘅post，當時內容都好正常，似乎未生意外，佢post前十年前後對比相，留言：「給10年後的我。前後10年，再次在倫敦參加 Burberry 的活動和時裝表演，不過，以前坐飛機來，今日搭地鐵去！設計師換了三位，各擅勝場。賓客仍然同一個，忠誠如一。」

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#設計師 #歐洲 #時裝服飾 #娛樂 #填詞人 #倫敦 #設計 #作嘔 #黃偉文 #英國 #香港 #表演 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk