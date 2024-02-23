JW王灝兒被爆擲950萬買渣甸山豪宅！男友破產靠自己成功首置入市做業主

歌手王灝兒（JW）日前被爆首置做業主，在渣甸山豪宅區置業，以950萬元進駐春暉道大坑台。

消息指單位實用面積567平方呎，屬於2房間隔，農曆新年前夕以950萬元易手，呎價16755元，兩者均屬屋苑近年最平。據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，是次JW首置入市，僅支付32萬元印花稅。

JW接受傳媒訪問時指今次單位是用自己出道至今積蓄及投資買，一直都希望有自己的空間及屋企。

33歲的JW在2010年樂壇頒獎典禮囊括三台新人女歌手的獎項，被稱為樂壇小天后。近年她更進軍餐飲行業，與朋友合資投資飲品店「茶大椰」。店舖去年於上環開業，早前更在尖沙咀開設第二間分店。

JW與男朋友葉韋彤（Tarzan，前卓悅太子)拍拖6年多，一直好sweet，常在社交平台放閃。而Tarzan家族經營的生意2022年被債權入稟申請破產，而Tarzan和母親鍾佩雲在2023年2月7日被法庭頒令破產。JW曾被問Tarzan破產會否影響她？JW說：「我從來都係靠自己去工作，反而我覺得佢需要多啲支持。」



