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05/03/2024

張致恒稱有兩份工作但因湊仔無法出門！指安頓後會逐一還錢！網民：點解你生，人哋要幫你養？

#結婚 #張致恒 #失業 #爸媽心聲 #懷孕 #夫妻之道 #分手 #離婚 #演員 #雯雯 #娛樂 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　張致恒（Steven）同粉絲區燕雯（雯雯）2019年奉子成婚，短短4年就生咗4個仔仔，而二人自結婚以來都一直陷於財困，不時於社交平台輪流「賣慘」，藉口由冇尿片到冇錢搭車返學，層出不窮。日前Steven行動「升級」，玩到Work  from home就咁Post出支付QR CODE求大家伸出援手幫佢哋度過難關，冇下限表現令人大開眼界！

 

　　雖然Steven網絡行乞都唔係新鮮事，不過都依然會引起唔少人關注，相信有責備，亦有誠心勸告佢嘅，而Steven就再次出story叫大家唔好再介紹工作畀佢，為自己冇返工原因再次作解釋：「其實我已經有兩份工作，不用再介紹我工作，如果我冇錢係因為我唔去做嘢而畀大家鬧，我冇所謂，但我依家係因為冇人照顧小朋友，所以我出唔到個門口。事實上一個大人照顧唔到四個咁細嘅小朋友，仲要有一個係需要特別照顧。」

 

冇錢。

 

　　Steven之前同太太曾豪言「窮唔代表冇資格生仔，上天送嘅禮物，一定有佢原因，窮有窮養，最緊要小朋友開心」，今次佢終於罕有承認自己同太太生仔前冇安排好：「呢個係我哋生之前唔夠成熟，冇安排好，但依家我哋已經一步一步改善緊。」又感謝所有幫助過佢嘅人：「到我們安頓好，我一定會逐一去還錢畀你哋。我依家唔係唔想還錢，而係根本依家長期都係負。多謝真心幫我哋嘅人體諒我哋。」

 

 

　　不過網民當然都唔撐，指佢以上都係藉口：「到真係無得你揀嘅時候, 你點都要逼自己去完成啦。」、「一個人係可以照顧4個細路，以前年代，一個女人生7個8個都係一個人湊。」、「又係呢番說話，咩咩安頓好再還錢，好似一年前已經咁講。」、「生第二個，第三個，第四個之前都係咁講。」、「真係有心搵錢咪人哋介紹啲乜，有好做啲嘅轉好做啲搵多啲，叫人唔使介紹，係咪好似當失業救濟/在職資助咁：『嗱！我有努力番工、搵工，係唔夠啫，你畀援助我啦！』咁樣？」、「點解你生，人哋要幫你養？」今次真係願者上釣！

 

轉載自: 晴報

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