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06/03/2024

李芷晴性感出演《再見‧枕邊人》露3吋事業線！一反清純形象面目猙獰獲網民大讚

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Text: 娛樂組

　　由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、 鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等主演的新劇《再見‧枕邊人》，飾演已婚名模 Janey G的李芷晴，在4日一集演技大爆發之餘，其打扮性感野艷，身材驚為天人。平時多數包得密密實實，而且形象純潔的她，今次一露驚人。而她肉緊的表情亦十分突出，網民都大讚她的演技。

 

 

　　李芷晴於昨晚兩線劇集都有份演出，在《愛回家之開心速遞》中，飾演Elaine的她，聯同其他同事以80年代夜總會風流女子打扮，透視裝仍然令上圍呼之欲出，搶晒其他人鏡頭。

 

 

　　而另一套劇《再見‧枕邊人》中，李芷晴飾演的Janey G陷入桃色醜聞，為向任公關的朱善美張曦雯展開報復，利用社團頭目大 Mike 哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走兩女， 欲拍朱善美「閃卡」。

 

（網上截圖）

 

　　李芷晴雖然僅出場不夠3分鐘，即成為整晚焦點，甫出場以低胸西裝造型亮相， 擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，更大騷白滑修長美腿，難怪在劇中成為 「富商殺手」，甚至連社團頭目也成功被收服，李芷晴坦言角色造型比想像中性感。同一幕戲張曦雯穿上圓領上衣，都不及李芷晴豐滿身材搶鏡。

 

 

　　5 日一集李芷晴甚至與鄭啟泰上演車廂激吻戲，她分享與合作的感受，大讚對方是一位親切好前輩：「本身同泰哥合作過幾次，都覺得佢係一個好 親切、好好嘅前輩。佢會分享好多佢嘅經歷畀我哋聽，見到我哋新人比較緊張， 都會盡量同我哋傾多啲偈，放鬆心情，所以拍攝嘅時候都好順利。」

 

 

　　李芷晴為了拍這幾幕戲，在拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡：「其實我平時係一個好懶做運動嘅 人，多數都係靠控制飲食去減肥，之前試過用番薯做主要嘅澱粉質，亦都試過用 一個來自台灣嘅西柚餐，每餐都配合半個西柚，盡量減少食澱粉質，食多啲蛋白 質同埋菜。不過我覺得最好嘅減肥方法，一定要係持之以恆嘅方法，唔可以逼得 自己太緊，有陣時都要畀 cheat day 自己，如果唔係好容易會反彈。」 

 

轉載自: 晴報

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