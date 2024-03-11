  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

11/03/2024

亞洲超星團成團組「LOONG9」！網友質疑賽果不公、列五宗罪︰文佐匡全靠財力？參賽者暈倒無人理！

#文佐匡 #LOONG9 #曾志偉 #趙天翼 #超星召集人 #冼靖峰 #亞洲超星團 #綜藝選秀節目 #TVB #優酷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》星期六晚「成團之夜」圓滿落幕，大會最終公布最後排名頭9名名單，當中包括第1位奧利、第2位李權哲、第3位冼靖峰、第4位江信熹、第5位梁詩煜、第6位白子奕、第7位文佐匡、第8位黃奕斌及第9位陳梁，他們將會結集成團，隊友叫做「LOONG9」。賽果公布後，無論比賽現場還是網上都議論紛紛，極大部分認為賽果不公，有造馬之嫌，更怒斥節目五宗罪。

 

 

第一宗罪：賽果不公

 

　　大會公布賽果後，台下兩名女觀眾大吵大鬧，聲稱花了18萬元出來投選心水超星練習生冠軍，最終仍然未能如願，認為賽果不公平。兩人即場報警，隨後有警員到場將兩人帶走。其實絕大部分網友們普遍認為論實力而言，BOYHOOD的成員金東彬和郭殿甲都是水準以上，沒想到兩人會大熱倒灶，「還我金東彬」、「真心覺得郭殿甲和金東彬都是舞台上出色表演者，對於你們入不到9強真的失望」、「賽果超失望，造得太假了」、「冇可能有冼靖峰，跳舞完全唔掂，大把好過佢」、「金東彬跳得真的好，最重要他努力學普通話」等，網友又指從頭到尾都是金錢遊戲，網友們花錢就可以買到人氣榜，跟練習生的實力不符。

 

 

 

 

 

第二宗罪：趙天翼慘被玩

 

　　同樣在人氣榜原本是頭九位位置的趙天翼，最終未能打入最後九強而遭淘汰。最殘忍的是公布的方式，「超星召集人」曾志偉公布完第一至第八名之後，為了增加「懸念」，將第九和第十名的練習生同時出列，陳梁和趙天翼站出來，但最終兩個只能活一個。網民認為此舉相當殘忍，令原本人氣非常高、年僅16歲的趙天翼慘慘敗走，更要傻更更站在台上聽完陳梁的感謝宣言。「點解要咁樣戲弄天天？」、「人哋十幾歲仲乜要咁玩佢？」、「其實呢個揭曉方式真的不好」等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三宗罪：參賽者暈倒沒人理會

 

 

 

　　在網友分享的現場影片中，見到練習生黃輝雄在A組表演完畢準備下台時見暈幾乎跌倒，幸好幾位隊友用力將他扶實未有受傷，但見他完全軟弱末能站穩，情況令人擔心。節目未有交代他暈倒的情況，而後來亦安排他照樣演出至完騷。後來有網友解釋他只是傷及舊患，一時太痛行不到。

 

第四宗罪：文佐匡全靠財力？

 

　　網友普遍認為香港幾位代表的實力不足，當中最為不滿的是文佐匡能夠入圍，文佐匡負評多多，「天天咁有才華都入唔到，反而嗰件文生入到，原來係唔夠人哋財厚」、「文佐匡入真係完全冇說服力」、「文佐匡都入，真係自己唔尷尬尷尬嘅就係人哋」、「見到姓文嗰個經唔想睇！」等等，更有網友踢爆在投票結束前，臨時有「叻哥」為文佐匡狂轟50萬星耀值，被指全靠財力取勝。

 

 

第五宗罪：隊名

 

　　曾志偉宣布9人組合正式出道，團名叫做「LOONG9」，即時引起全網狂笑，首先大家想起「龍九」，即時《賭俠》入面陳法蓉的名字，其次「隆奶」又有不雅的想法，再者不少網友都笑是否會找來近年熱門的卡通公仔「奶龍」做團隊的吉祥物，相信小編同大家一樣，好想知到底呢個名邊個諗？

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#文佐匡 #LOONG9 #曾志偉 #趙天翼 #超星召集人 #冼靖峰 #亞洲超星團 #綜藝選秀節目 #TVB #優酷

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk