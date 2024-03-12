《新聞女王》原班人馬拍續集！Man姐佘詩曼霸氣回歸挑機：新聞界只有一個新聞女王！大灣區視帝黃宗澤加盟

無綫劇集《新聞女王》去年熱爆，今日（11日）TVB與優酷宣布原班人馬開拍《新聞女王2》，除了「Man姐」佘詩曼回歸外，在第一輯大結局客串的黃宗澤亦正式加盟做男主角，與Man姐大鬥法。

今日黃宗澤、高海寧等主要演員出席影視博覽，宣布原班人馬開拍《新聞女王2》，預計明年年初正式開工。

現場播放阿佘以Man姐身份拍攝的短片，她霸氣十足說：「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦！敢唔敢用今晚Prime Time News同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」而黃宗澤、李施嬅亦拍攝短片宣傳《新聞女王2》。

除了《新聞女王2》，TVB與優酷再簽訂深度合作框架協議，多部劇集的海報亦曝光。當中，《法證先鋒VI 倖存者的救贖》和《黑色月光》目前正在後期製作階段，預計今年下半年播出。

此外，今日亦公布多部已完成製作的劇集海報，包括《非常檢控觀》、《奪命提示》、《逆天奇案2》、邵氏劇集《執法者們》、《家族榮耀之繼承者》等。當中，以黃宗澤最多產，在《新聞女王2》、《法證先鋒VI》、《執法者們》三部劇都做主角。而阿佘在劇集《家族榮耀之繼承者》的海報中穿上晚裝，跟Man姐一樣霸氣；她的老拍檔林峯則以眼鏡look示人。

多部劇集即將開拍或製作，包括下月開拍的《巨塔之后》，以及《正義女神Themis》、《模仿人生》、《夫妻的博弈》。還有苗僑偉、姜皓文及周秀娜主演的《無懼》、《黑網狙擊》、《風華背後》、《吸金遊戲》、《黃金時代》及《家族榮耀之復仇聯盟》等也釋出概念海報。