  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

12/03/2024

《新聞女王》原班人馬拍續集！Man姐佘詩曼霸氣回歸挑機：新聞界只有一個新聞女王！大灣區視帝黃宗澤加盟

#新聞女王2 #優酷 #TVB #Man姐 #佘詩曼 #黃宗澤 #高海寧 #文慧心 #李施嬅 #非常檢控觀 #奪命提示 #逆天奇案2 #法證先鋒VI 倖存者的救贖 #黑色月光 #執法者們 #家族榮耀之繼承者 #法證先鋒VI #林峯 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　無綫劇集《新聞女王》去年熱爆，今日（11日）TVB與優酷宣布原班人馬開拍《新聞女王2》，除了「Man姐」佘詩曼回歸外，在第一輯大結局客串的黃宗澤亦正式加盟做男主角，與Man姐大鬥法。

 

 

　　今日黃宗澤、高海寧等主要演員出席影視博覽，宣布原班人馬開拍《新聞女王2》，預計明年年初正式開工。

 

　　現場播放阿佘以Man姐身份拍攝的短片，她霸氣十足說：「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦！敢唔敢用今晚Prime Time News同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」而黃宗澤、李施嬅亦拍攝短片宣傳《新聞女王2》。

 

 

 

　　除了《新聞女王2》，TVB與優酷再簽訂深度合作框架協議，多部劇集的海報亦曝光。當中，《法證先鋒VI 倖存者的救贖》和《黑色月光》目前正在後期製作階段，預計今年下半年播出。

 

　　此外，今日亦公布多部已完成製作的劇集海報，包括《非常檢控觀》、《奪命提示》、《逆天奇案2》、邵氏劇集《執法者們》、《家族榮耀之繼承者》等。當中，以黃宗澤最多產，在《新聞女王2》、《法證先鋒VI》、《執法者們》三部劇都做主角。而阿佘在劇集《家族榮耀之繼承者》的海報中穿上晚裝，跟Man姐一樣霸氣；她的老拍檔林峯則以眼鏡look示人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　多部劇集即將開拍或製作，包括下月開拍的《巨塔之后》，以及《正義女神Themis》、《模仿人生》、《夫妻的博弈》。還有苗僑偉、姜皓文及周秀娜主演的《無懼》、《黑網狙擊》、《風華背後》、《吸金遊戲》、《黃金時代》及《家族榮耀之復仇聯盟》等也釋出概念海報。

 

 

 

轉載自: 晴報

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#新聞女王2 #優酷 #TVB #Man姐 #佘詩曼 #黃宗澤 #高海寧 #文慧心 #李施嬅 #非常檢控觀 #奪命提示 #逆天奇案2 #法證先鋒VI 倖存者的救贖 #黑色月光 #執法者們 #家族榮耀之繼承者 #法證先鋒VI #林峯 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk