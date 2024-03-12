亞洲超星團丨LOONG9團照曝光Logo被指抄襲？丁子朗遭淘汰入唔到團被嘲！佢咁回應

《亞洲超星團》的「成團之夜」上周六圓滿結束，大會選出排名最高的九位練習生正式組團，當中包括第1位奧利、第2位李權哲、第3位冼靖峰、第4位江信熹、第5位梁詩煜、第6位白子奕、第7位文佐匡、第8位黃奕斌及第9位陳梁。賽果出爐後，連日來備受網絡爭議，特別是隊名「LOONG9」，惹起網友瘋狂恥笑兼惡搞，甚至有不少品牌出Po抽水。

LOONG9一於少理，繼續為成團宣傳，今日LOONG9在微博公開新團相，九位成員Chok到爆現身，第一位的奧利和第二位的李權哲在中間位置，反而冼靖峰在上排的正中央，而黃奕斌和陳梁反而在最前排，排位方面似乎沒有分太清楚C位，難怪惹來網友留言表達不滿。「請不要令奧利模糊C位」、「C位是誰？不是我們的奧利嗎？」、「拒絕模糊奧利C位，歸還C位應有待遇」、「總決賽第一不是C位啊？」等等。

而LOONG9的團隊標誌推出，火速被揭疑似抄襲另一隊內地組合NINE PERCENT，NINE PERCENT是2018年內地選秀節目《偶像練習生》所選出的隊伍，雖然顏色不同，不過LOONG9跟NINE PERCENT的Logo有9成相似，同樣是皇冠造型，莫非有人疑似抄襲？

LOONG9是非多多，有份參加《亞洲超星團》的丁子朗，雖然被淘汰未能成團，是否反而可以鬆一口氣呢？沒想到TVB都沒有放過丁子朗，「See Saw先」平台特別出Po笑嘲丁子朗未能成團，平台用上丁子朗過往的劇照，配上設計對白：「我很Lonely，因我入唔到LOONG9！」無辜中槍的丁子朗不單止沒有嬲嬲豬，反而留下Emoji爆笑，他轉發相關貼文，並高EQ回應說：「siu jor（笑咗），放心我唔會好lonely，因為I'm not a 窿（alone）」認真搞笑！