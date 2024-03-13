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13/03/2024

前亞視一姐薛影儀出道3年首次露齒大笑！到餐廳拍片和朋友扮殭屍跳！粉絲：好少見阿儀笑得咁開心！

#亞視一姐 #薛影儀 #阿儀 #亞洲小姐競選2021 #黃榕 #林寶玉 #影視娛樂
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　　現年39歲的「亞視一姐」薛影儀（阿儀），三年前參選《亞洲小姐競選2021》因為騎呢而一戰成名，雖然佢喺首輪面試止步，不過都被亞視睇中，順勢同佢簽約成為旗下藝人。3年嚟阿儀一直都有唔少負面新聞，而佢亦經常鬱鬱不歡咁樣，日前，佢終於露出真摰嘅笑容，唔少網民都話非常感動！

 

　　日前阿儀同班Model朋友去到一間韓國餐廳拍片，除咗有佢招牌式木口木面舉V之外，仲罕有大笑，阿儀留言：「呢個係我扮彊（殭）屍好搞笑,呢個係我諗呀！」片中佢同朋友一齊扮殭屍彈跳，雖然佢跳得唔高，但就好享受咁樣玩，跳到近鏡頭時，仲罕有咁露齒大笑，一口亂齒一覽無遺，嗰種由衷嘅真心開心，係3年來都未見過。

 

 

　　唔少fans見到都覺得好感動，留言：「睇咗你3年，第一次見你笑。」、「好少見阿儀笑得咁開心。」、「第一次見阿儀笑！」、「終於識笑啦，等左幾年。」、「阿儀終於唔係笑到俾人迫咁啦！」阿儀之前其實都多次用文字表達自己嘅開心興奮，不過每次Post嘅相都始終係扁晒嘴，好似畀人用槍指住一樣，所以今次實在係非常難得！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　阿儀上年被指遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，與經理人林寶玉最後更反面收場，仲IG出PO狂轟林寶玉，直斥林寶玉「佢性格、脾氣、行為唔好」，還一度說：「寶玉呢種人好X街！」亞視最後決定無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對佢採取一切法律行動權利。唔少人當時都指黃榕對阿儀唔係真心，斷言佢好快會拋棄阿儀，不過至今二人依然好似糖黐豆一樣，有咩活動都一齊出，阿儀亦用佢真摯嘅笑容同大家講佢過得好好！

 

 

 

轉載自: 晴報

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