黎諾懿《婚後事》與陳自瑤肉搏！Yoyo親熱戲親身上陣！網民嫌宣傳片色情：有必要拍到像A片嗎

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊演出的劇集《婚後事》，圍繞結婚遇到的不同情況。繼羅子溢出軌搭上「最強小三」王敏奕後；早前一集講到離婚後的陳自瑤不甘寂寞終於搭上黎諾懿，二人有多場「埋身肉搏」場面，陳自瑤落力得咀到面容扭曲、而且去到l盡在鏡頭前脫剩內衣褲，全部裸露鏡頭都由她親身上陣，但畫面太刺激觀感，似乎觀眾並不太接受。

（大會提供）

昨晚（12日）一集，講到明芯（陳自瑤飾）離婚後，享受單身找尋自我興趣，間中想尋求刺激去夜店消遣遇上Davey（黎諾懿飾），當晚二人相見，由明芯不接受，到欲拒還迎，變得熱情如火，二人激吻連場，陳自瑤錫得肉緊至面容扭曲，兼且唇膏化開，演得相當投入。之後畫面，已經講及二人玉帛相見。劇情更峰迴路轉，由原本較保守的明芯突然開放，經此一夜後食過翻尋味，變主動勾引Davey。

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由於電視尺度關係，陳自瑤和黎諾懿的親熱戲都不會太暴露，但陳自瑤都豁出去，親熱場面只穿胸圍和內褲與黎諾懿「埋身肉搏」，兼且露出香艷鎖骨。之後更親密的情況，只靠二人表情、手部動作含糊交代。而這劇多位演員的關係，亦成為討論話題。除了婚後出軌的題材之外，Davey，但涉「勾義嫂」，喜歡老友善仁（羅子溢飾）的妻子明芯，自老友離婚後，就搭上明芯。

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陳自瑤騷長腿兼且親熱戲都是親身上陣，她笑言拍攝時唯一要擔心的是出來的效果是否夠唯美、以及自己身形是否合格：「我好擔心拍出嚟嘅效果會唔見得人，但監製都有係咁安慰我 ok 嘅。編審話我同明芯有個位好似，就係我哋都會追求完美，所以拍嗰日我盡量希望自己展現嘅係最佳姿態，為咗靚啲，場口入面 嘅睡衣同內衣都係我自己親手去揀同買，希望可以揀到最適合自己嘅。」

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觀眾對於大量激情場面，似乎並不太受落，嫌棄畫面較色情，網上不少人留言大彈，「每次所謂精華就係呢啲，成個故仔就靠呢啲去表達」、「成套戲只係講一見面就上床，錫，無其他」、「就好奇，除咗一開始Yoyo發癲，Yoyo笑小三....其他所謂精華就係呢啲。就算Yoyo一個人表演內心戲都要纏綿畫面幻象....真係太多喇」、「七國咁亂的分支好夾硬嚟」、「連仔都生埋，仲咁大個就唔使扮純情啦」、「色情片，陳自瑤都脱剩下内衣褲，有必要拍到像A片嗎，我已舉報這視頻了」、「拍到不倫不類，一啲美感都冇！拍得好低手台灣套《愛愛內含光》，好自然畫面係靚」、「成集好似睇緊三級片咁」、「陳自瑤直頭似淫婦」、「直頭教壞人婚姻失敗就要各自去偷食淫亂，垃圾劇」、「集集唔係上床就攬攬錫錫，不停曬鹽花，悶死」。