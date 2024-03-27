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27/03/2024

陳奕迅結婚紀念日唱「出軌歌」！歌迷搞笑搵徐濠縈「告狀」：能不能罰他給我重唱一遍？

#陳奕迅 #出軌歌 #Eason #世界巡迴演唱會 #西安站 #徐濠縈 #影視娛樂
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　　陳奕迅（Eason）日前完成六場西安站世界巡迴演唱會，雖然Eason在西安站頭場不慎撞親頭，但依然為歌迷帶好多驚喜，更難得在巡迴中大唱多首平日較少唱的廣東歌，令歌迷超興奮！不過，有人發現Eason公然「犯禁」，更向Eason太太徐濠縈告狀？

 

　　今年起一直忙於舉行世界巡迴演唱會的Eason，在西安站唱足六場，雖然頭場不慎「中頭獎」令額頭起了大瘤，不過他每場表現依然超high，更大派超級多福利！雖說是西安站，但當地歌迷特別喜歡Eason的廣東歌，所以Eason在每晚的彩蛋也別具心思，演唱《1874》、《落花流水》等廣東歌。

 

 

 

　　在西安站第四場中，Eason見歌迷高舉「無人之境」紙牌，即說：「好多人喜歡《無人之境》，我很久沒唱了。」結果在第五場（23日）中，Eason在彩蛋環節唱整首《無人之境》，Eason個唱官方IG上載片段，留言：「陳老闆真的如大家所願Encore唱了《無人之境》 簡直是棒到不想說明，也給不到反應了！」《無人之境》歌詞講述男女大談不倫戀的心境，早前無綫劇《婚後事》亦以《無人之境》作其中一集的片尾曲，表達潘善仁（羅子溢飾）與靜海（王敏奕飾）發展婚外情的心聲。

 

 

　　網民對於Eason事隔多年再唱《無人之境》超級興奮，紛紛詢問有沒有完整版；亦有不少忠實Eason粉絲發現他唱《無人之境》當日（3月23日），正是Eason與老婆徐濠縈的結婚周年紀念！粉絲搞笑留言：「阿徐去緊滑雪，結婚紀念日就唱《無人之境》」、「結婚紀念日唱無人之境，不愧是我們帥陳 anyway 臣臣阿徐永遠幸福」、「結婚週年挑戰道德底線」。有人tag了阿徐，甚至去阿徐IG留言搞笑「告狀」：「我檢舉，你老公結婚紀念日唱出軌歌，能不能罰他給我重唱一遍？」至於阿徐正身在日本，天天滑雪的她技術越來越強，引來唔少網民大讚。

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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