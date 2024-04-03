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03/04/2024

中年好聲音2 | 肥媽回應與古淖文「母子」傳聞！為公平刻意避嫌：唔同佢講電話

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Text: 娛樂組

　　《中年好聲音2》賽果塵埃落定，不過外間對冠軍古淖文、亞軍譚輝智及季軍顏米羔的名次討論不斷。由於古淖文與評判肥媽（Maria Cordero）過往私交甚篤，加上同屬中葡混血兒，部分網民曾質疑肥媽有偏幫之嫌，更盛傳古淖文是肥媽私生子！肥媽拍片回應「母子」傳聞，以及偏心之說。

 

 

　　肥媽拍片回應網民質疑，對於傳與古淖文是母子，肥媽反應極大：「母咩子啊？我同佢老豆冇關係㗎！你搵我笨咩？大家都係中葡混血兒，咁咪似囉。你睇下甄妮啦、Isabella（梁洛施）啦、李嘉欣啦，我唔係搵啲大美女同我比啊，大家都係中葡啊大佬…溝出來咪大家都差唔多樣。」

 

 

　　肥媽與古淖文早在15年前《亞洲星光大道》已認識，肥媽透露古淖文參加《中2》後有告訴她，她亦刻意避嫌，以免招來話柄：「我話得啦，你報咗名我就唔會睬你。呢八個月，我連佢facebook呀、like呀、電話呀（都冇），一路冇同佢講嘅，因為我要保持公平。」問到比賽期間刻意不與古淖文聯絡？肥媽肯定地說：「係！唔同佢講電話。（外間話古淖文係契仔，在比賽有著數？）你冇睇到啲分咩？有咩著數啫？冇著數㗎，靠自己㗎。夠有人話伍仲衡同劉威煌係buddy、兄弟啦，佢（劉威煌）去唔去到後尾（決賽）吖？」

 

 

　　肥媽指古淖文得到冠軍，全靠他在最後一首歌的表現：「（古淖文）行去三甲係靠最後一首歌，同吉吉（周吉佩）當年一樣。全世界都畀20分，佢哋（評判）同佢（古淖文）又好咩？」但她承認以往古淖文經常隨她到世界各地登台，國際性舞台經驗豐富，也是他的優勝之處。

 

 

　　肥媽又表示，決賽當晚她聽完古淖文唱第一首歌，認為他的表現「入到四強已經好好」；幸好古淖文在第二首歌表現出色：「唱完第二首歌後，我四個心水就係古淖文、黃劍文、譚輝智同顏米羔。而安雅希減咗肥跌咗落嚟，去唔返（之前水平），唱歌時氣量出唔到，突然間減肥減50幾磅係會影響唱歌，但如果每日練氣、做運動去減咁又唔同。」

 

轉載自: 晴報

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