15歲美心妹妹楊鎧凝少女心事呻A0恨拍拖！公開理想型條件：我身邊啲人全部拍晒拖啦

「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）3歲開始拍廣告，今年15歲的她已是亭亭玉立的少女。正讀中學的她不時分享新相，亦開始有少女心事，仍是A0的她坦言身邊朋友都有拍拖，並公開理想型的條件。

Celine妹妹最為人熟悉除了是美心廣告外，亦拍過不少劇集，包括《愛我請留言》、《來自喵喵星的妳》等。日漸長大的Celine因專心學業而減少幕前工作，不過仍活躍社交平台。私下的她品學兼優，除了日語流利考獲N3，又多才多藝，曾獲「香港冰壺杯2022」U16冠軍、ISI香港滑冰賽2022第2名，又入選U15壘球港隊，同時又識彈琴唱歌、芭蕾舞，非常叻女！

現年15歲的Celine不時上載靚相，有對鏡自拍、扮怕醜等等可愛甫士，皮膚滑溜的她跟時下少女無異，相當清純。大個女的她亦開始有少女心事，在社交網公開「理想Boy」的條件：「要有活力 ，要係識得運動嘅，要170以上，要cute cute地，希望係冇乜脾氣，最重要係靚仔。」但她笑言自己是A0（未拍過拖），又講笑說：「But me A0，所以只係幻想，如果你係DM me！」有網民見狀忍不住「認老」：「到咗Celine都要搵男朋友嘅年紀了。」

Celine表示恨拍拖：「我身邊啲人全部拍晒拖啦，Me表示me le（我呢）， 算啦，船到橋頭自然直。」又指身邊沒有靚仔朋友：「Why我冇靚仔frd，唔通我太恐怖？大家快啲話我知why。」有網民搞笑說：「因為我哋由細睇到你大。」