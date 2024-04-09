炎明熹19歲生日前夕派新歌《還有一艘救生艙》賀壽！MV與男主角頭貼頭超甜蜜：唔會覺得尷尬

將踏入19歲的炎明熹（Gigi），生日前夕推出全新作品《還有一艘救生艙》慶生，今次新歌更採用了全新班底炮製，曲、詞由KW朱敏希包辦，編曲及監製有小彤賴映彤。今次拍攝MV跟男主角有不少親密的鏡頭，A0的Gigi竟然是零尷尬？果然大個女！

Gigi提到今次新鮮的合作，她表示：「好開心可以喺佢哋身上學習更加多嘅嘢，當我第一次聽到呢首歌嘅時候，第一個反應係『嗯！呢首歌，好聽！』，同埋我好鍾意份歌詞，雖然只係一份DEMO詞，但我決定原汁原味保留，因為個內容好打動到我，我仲係第一次睇歌詞睇到喊。」對新歌「一聽鍾情」，Gigi更首次大膽地向監製提出編曲上的想法，她說：「因為歌詞有提到外太空，所以我將幾個意見話咗俾小彤聽，尤其我想喺首歌嘅前奏部份，俾人一種好遼闊同空曠嘅感覺，小彤都做到，好感謝佢接受我嘅意見。」

除了首次參與編曲，Gigi更加在MV裏奉獻了多個第一次。今次MV的故事講她與男友長期分隔異地，但對方卻背著她另結新歡，事件最終被Gigi發現，令她心如刀割。導演要Gigi拿著手提電話，幻想與男主角對話，此時Gigi的淚水決堤式滑落、雙唇不自覺地抖震，呈現了被感情出賣的那份痛。「開拍MV前，導演已經同我講咗一次個故事，雖然我冇經歷過，唔可以話身同感受，但至少拍MV時俾到我一種纏綿、開心、幸福嘅感覺，當然我哋嘅男主角 Timothy好帶動到我入戲，我亦冇諗過會喊到出嚟，平時一係喊唔到，一係就谷住咗，feel到要喊，但又冇眼淚，所以今日係好幸運嘅一天。」

除了以上因素，原來當時手機顯示的時間，也觸動了Gigi的淚線神經。「其實手機都有好大嘅幫助，因為當我想打電話嘅時候，個時間咁啱係『520』（國語：我愛你），所以一望到就喊。」Gigi說。第一次拍MV淚崩，也是Gigi第一次拍MV與男主角如此親密。雖然《還有一艘救生艙》是一首悲慘情歌，但導演加入了大量二人甜蜜的拍拖畫面，包括在無人的街上拖手擁抱、在電話亭互餵蛋糕，還有到遊樂場玩滾軸溜冰，但最搞笑是原來Gigi與男主角Timothy從未玩過滾軸溜冰，兩人根本舉步難行，更遑論要在鏡頭前談情說愛，最後導演讓他們脫去溜冰鞋，穿上襪子在場內「扮溜冰」，兩人才鬆一口氣，在鏡頭前展現頭貼著頭的甜蜜畫面。「上次拍《Only For Me》MV跳華爾滋，我覺得已經同男主角好近，估唔到今次更近，算係一個新嘗試，同埋大家投入咗喺戲入面，所以唔會覺得尷尬，或者有唔舒服嘅地方。」

至於在拍攝時，不時見到Gigi忍不住笑，她解釋：「其實我笑點比較低，我忍唔住笑唔係因為尷尬，係自己搞到自己笑，例如剛才我見到男主角出軌嘅訊息，對方留言話：Do You Want Me？再加埋個心心emoji，我一見到就笑咗，覺得好肉麻，同埋我平時影相，啲人叫我俾心心，我係唔會做，因為俾心心我覺得有啲尷尬，所以剛才一見到就笑咗出嚟。」未拍過拖，但要在MV內代入一段Long D關係，Gigi於是問人甚麼是Long D，她笑著說：「原本我唔知係乜，但我問過人，原來係一段異地戀嘅關係，我唔知自己將來會唔會接受，但暫時我覺得係可以接受，因為未經歷過呢種情況，可能都係一個好處，因為日日見好快會厭，但隔一排再見就可以有新鮮感，大家不妨留言話我知，分享你哋嘅故事俾我聽。」Gigi炎明熹全新作品《還有一艘救生艙》，4月8日正午12時叱咤樂壇首播，同日晚上9時推出MV，4月9日凌晨於各大音樂平台上架。