  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

15/04/2024

姜濤趁MIRROR演唱會空檔睇NBA！憶起與亡友之約未如願：我用我的眼睛幫你看了

#邱士縉 #呂爵安 #演唱會 #籃球 #美國 #MIRROR #紐約 #晴報文章 #姜濤 #娛樂 #NBA #歌手 #組合 #維多利亞公園 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　男團MIRROR近日在美國舉行巡迴演唱會，熱愛籃球的姜濤、呂爵安（Edan）及邱士縉（Stanley）趁空檔前往欣賞NBA賽事，更獲NBA官方IG分享三子合照。無論入行前、入行後都經常在維園打籃球的姜濤，12日感觸寫下長文，分享籃球對他的人生意義。

 

　　姜濤指，籃球是他在表演以外、人生第二重要的事情，除了讓他認識到人生最重要的幾個朋友，籃球場也是他最有安全感的地方之一。因此，成名後的他仍堅持到維園打波：「維園的阿叔阿伯們幾乎可以說都是看著我長大的，這也是為甚麼我從出道到現在還堅持在那邊打球的原因，很多人會問你不會不自在嗎？那麼多人看著，是的，會不自在，但我不想因為成名之後就放棄這一片我最熟悉的地方，這是我為數不多會感到有安全感的地方。」

 

 

　　今次如願在美國欣賞NBA賽事，令姜濤懷念已故好友中鋒：「我還記得我跟身邊最要好的幾個朋友，從小就約定好長大賺了錢，就一起去看場NBA，去挑戰紐約的街球勝地洛克公園，甚至還幻想將來大家娶妻生子後一起去看遍所有NBA的主場，當然現在這個夢想雖然不可以齊人完成，有一個朋友任性的先離開了，但是我只想告訴那個朋友，NBA真的很好看，我用我的眼睛幫你看了，雖然…前兩天你最愛的LeBron James並沒有上場，但我相信你也已經很開心了吧～」

 

 

　　姜濤特別感謝籃球讓自己的人生變得精彩，「直到現在我在演藝圈碰到的挫折，我還是會透過你去忘掉那些煩惱，重新建立起對自己的信心。」他指很多NBA球星的生涯也充滿挫折、質疑和挑戰，但他們都能勇敢面對：「每當我也遇到這些質疑的時候，我也會想像，我可以擁有這些球員的心態，只要踏上球場，踏上舞台，就要心無旁鶩，專心擊敗我的對手們。謝謝你，NBA。謝謝你，籃球。」

 

　　姜濤與中鋒識於微時，2021年3月，二人打籃球時，中鋒突感不適，姜濤立即陪好友入院，可惜中鋒不幸離世。事後，姜濤以一曲《Dear My Friend,》獻給亡友，表達思念之情。

 

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#邱士縉 #呂爵安 #演唱會 #籃球 #美國 #MIRROR #紐約 #晴報文章 #姜濤 #娛樂 #NBA #歌手 #組合 #維多利亞公園 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk