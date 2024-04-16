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16/04/2024

金像獎2024 | 姜大衞奪最佳男配角！獎座送太太結婚賀50周年！「終身成就獎」洪金寶感激老婆同前妻

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Text: 李潔盈 Photo: 湯梓謙

　　《第42屆香港電影金像獎》頒獎禮盛大舉行，大會頒發「最佳男、女配角」，分別由《白日之下》姜大衞及梁雍婷奪得，姜大衞得獎時全場站立向他致敬，在場的太太李琳琳、弟弟爾冬陞、囝囝姜卓文都有在場見證。而大會向唐萍及洪金寶頒發「專業精神獎」及「終身成就獎」。

 

 

　　大會率先頒發多個幕後大獎，「最佳男配角」及「最佳女配角」同樣來自電影《白日之下》，飾演失智老人的姜大衞及智障少女的梁雍婷大熱獲獎，梁雍婷繼「亞洲電影大獎」獲得「最佳女配角」後，今次再下一城，值得慶賀。當大會宣布姜大衞得獎時，全場觀眾席的人都站立為他鼓掌，他發言：「真係估唔到我同我大佬秦沛，兩個得獎都係細佬監製，一個做癲，一個做傻，今年呢個獎想頒畀我太太（李琳琳），今年係我哋結婚50周年，佢想低調啲，咁我用最低調方法將個獎交畀你。其實有冇獎都所謂，因為做演員就要拍好部電影，呢個係我當年一直以來嘅想法，幾十年後，發現原來得獎都幾重要，除咗係大家對我嘅肯定之餘，亦係自己畀自己肯定，呢幾十年，我呢世人只做過一份工，就係電影人，電影畀咗我一切，畀咗我家庭、工作、朋友...所有嘢，如果有第二世，除咗屋企人，我都想繼續做電影人。」姜大衞發言時，台下的太太李琳琳全程戴住助聽器，眼濕濕非常感動，而他不忘多謝台下的弟弟爾冬陞，和當年發掘他的已故導演張徹先生。

 

 

　　隨後，大會安排張艾嘉頒獎「終身成就獎」予洪金寶，原來兩人曾經合作過一套文藝戲，更是談情的戲份，大會特別將片段播出，非常搞笑。洪金寶獨自上台領獎，步伐輕鬆自如，他表示：「不經不覺喺電影界做60幾年，60年仲喺呢個職業仲做得咁好，真係好有福。其實我身邊好多貴人支持我，呢個獎唔係屬於我一個人榮耀。」他逐一答謝自己在電影工作上的伯樂，他說：「多謝我前妻，幫我生咗四個仔女，而家梗係多謝而家個老婆（高麗虹）啦，佢照顧咗我40幾年，照顧到而家，唔畀我食呢樣嗰樣，又帶我睇呢個醫生嗰個醫生，辛苦晒，你真係夠耐性，多謝你！」洪金寶表示自己得過「最佳演員」、「最佳動作指導」及兩次「終身成就獎」，惟未得過「最佳導演獎」，他說：「我嚟緊拍多十幾部戲，有一部入選就已經好開心，如果得獎就更加好啦，咁就正式四喜臨門。」臨離台時，洪金寶搞笑話：「張艾嘉，頭先條片我哋未kiss完，我哋可唔可以繼續呀？」

 

 

轉載自: 晴報

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