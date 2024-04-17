《中年好聲音2》演唱會黃劍文變舞王咀嘴陳蒨葶！古淖文顏米羔譚輝智家人到場支持

《中年好聲音2》其中18位參賽者舉行一連兩場的《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》早前開鑼，全場爆滿，18位參賽者的粉絲都各自為偶像準備應援區，供粉絲們打卡留念，令伊利沙伯體育館非常熱鬧。除了《中2》其他的108強參賽者到場支持外，《中年好聲音》大家庭的周吉佩、羅啟豪、李佳、肥媽、周國豐、伍仲衡、張佳添等都有捧場，場面星光熠熠。

《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》早前在伊館上演，18位參賽者包括古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏、安雅希、陳燕娜、劉威煌、甘永傑、林若盈、梁浩賢、鄭梓浩、劉可、王學琳、陳蒨葶、王玥及尹新杰施展渾身解數，輪流登台演唱。譚輝智的爸爸媽媽、安雅希的媽媽愛女都有在台下睇騷，18位之中，最令人驚喜的絕對是黃劍文，一向是抒情歌擔當的他，今次勁舞連場掀起氣氛，見劍文跳得有板有眼，原來只得大約十日時間排練，相當不容易。而劍文聯同陳蒨葶和林若盈的音樂短劇中飾演渣男，周旋在三角關係之中，期間他從後攬實林若盈，但又跟陳蒨葶跳熱舞，最終兩人台上激吻，引起全場嘩然。而同樣「激」的有顏米羔加上古淖文合唱《芳華絕代》，兩人造型妖味沖天，一邊唱一邊互摸身體，睇到觀眾們熱血沸騰，最終兩人當眾咀嘴，尖叫聲不斷。

「人氣王」譚輝智都有不少粉絲舉牌支持，當他獨唱時的尖叫聲最大，而他亦非常識做，邀請兩位「姐姐級」粉絲上台聽他唱歌，伸手拖住對方發放「電眼攻勢」，相當厲害。而輝智除了大唱《歸來吧》、《抉擇》等參賽歌曲外，少不免就是挑戰快歌《屈到病》，他獨特的舞蹈喜感，令在場觀眾夾雜笑聲和歡呼聲，睇得相當投入。而輝智與最後六強的參賽者走落台跟觀眾握手時，輝智走到「超級粉絲」拉姑狄波拉身邊，即時握手又合照，興奮莫名。

完騷後，古淖文、譚輝智及顏米羔接受訪問，他們表示家人都會分別在兩場演唱會捧場，輝智笑言：「爸爸坐得好後，冇辦法啦Budget唔夠！仔女就因為太細個喇，睇騷好夜，所以冇叫佢哋睇！」而顏米羔甫出場獻唱時，見到台下的媽媽心情激動，他都不敢要望住媽媽唱歌，怕流下男兒淚失禮，而古淖文的父母尾場會由澳門來港捧場。古淖文一身強勁肌肉，但演唱會卻「守身如玉」，他表示：「大家唔好睇我以為大大嚿，其實係水腫，我呢排忙綵排，根本上完全冇時間做Gym，所以梗係唔會除衫啦！」顏米羔摸勻阿古全身，他笑言沒有真摸，只是舞台效果，「我哋係真錫，不過我錫我手指公（借位），（黃劍文真錫！）吓？佢兩個真錫咩？勁喎！」身旁輝智即時「食花生」：「真錫？咁我覺得應該要交換，我都可以犧牲一下！」

至於黃劍文今次超突破演出，他表示都是跟導演指示，「本身決賽跳完舞，佢哋都覺得應該可以繼續跳，但我冇諗過係Medley，原來扮郭富城真係好辛苦！其實我一直都好想做唱跳歌手呀，今次終於可以喺舞台上圓夢！」提到錫錫陳蒨葶，他表示劇本原來寫法沒有吻戲，不過經過不斷更改後，兩日前有這個決定，他們綵排時都有「真錫」，沒有尷尬，但陳蒨葶笑言：「我冇乜所謂，不過係驚出唔到呢個伊館門口。」劍文笑言：「我已經事前話畀粉絲聽係劇情需要，但佢哋好激動，話根本冇需要！（一地玻璃碎？）冇辦法啦，今次係熒幕初吻，7年前原本錫過一次不過冇出到街。」而音樂劇中慘被背叛的林若盈笑言為投入角色，綵排時換上手機熒幕成兩人劇照，心裡常常罵他是「渣男」傷透她的心。