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19/04/2024

MIRROR馬來西亞演唱會突然取消！傳主辦方資金出現問題？鏡仔公開戀愛狀況Ian爆一隊友將封盤

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Photo: 影片截圖

　　人氣組合MIRROR世界巡迴演唱會多倫多站圓滿落幕，此場演唱會亦是北美區的尾站，而MIRROR下一站的演出將會是4月28日的馬來西亞吉隆坡站，但據知吉隆波演唱會突然取消。

 

 

　　MIRROR原定4月28日的馬來西亞演唱會，將在當地亞洲體育館晚上七時舉行，主辦方早於3月26日已經優先發售，票價為1,950港元一張，正當各馬國鏡粉非常期待之際，如今突然取消，傳因主辦單位資金出現問題才有此決定。

 

　　此外，現正於美加進行巡迴演唱會的MIRROR，繼早前接受外國電視台訪問，12子亦接受了外國媒體的訪問。MIRROR在受訪時除了介紹自己的出身，以及曲風等團隊資料外，他們亦回答了連串音樂以外的問題，主播Julia Chatterley問道：「我唔問Fans唔會原諒我，你哋邊個拍緊拖？」Ian即搶先回應：「我哋有一個就快結婚喇！」12子聽到都拍掌和應，就連Julia聽到都尖叫，然後眾人的目光都放在Stanley身上。Stanley也乖乖的甜笑回答：「我有一段穩定嘅關係，係我入行前已經喺埋一齊。」然後Edan又代Julia問邊個依家單身，Edan自己、Jer、AK、Ian、姜濤、Alton、Anson Lo及Jeremy都齊齊舉手，十分坦承公開自己的戀愛狀況。

 

 

　　Julia亦有問到團員之間可有拗撬，Edan就回應道：「講真我哋冇乜拗撬，但有時我哋會有唔同嘅意見，例如嚟緊我哋會出乜嘢歌，跳舞想跳邊種Style，係討論嘅情況比較多。」而Tiger亦表示，他與Jeremy是隊友之間的橋樑，如果真有拗撬，就會充當和事老，Jeremy亦指二人有時都會採取沉默的方式，以免火上加油。其實MIRROR 12子都有自己一個群組，當被問及誰最少在Group內回應，Stanley即大爆：「Jer！佢成日都唔覆Message。」就連Jer自己都承認，說：「我係會失蹤㗎！」MIRROR亦分享了工作以外的生活，其中AK表示：「唔使開工我會全日同隻狗猜柴一齊，玩足一日。」Edan分享道：「我哋有啲亦會打籃球、打機。」Alton亦說：「我會揸車，因為咁樣可以有一個好個人嘅空間。」

 

 

　　被問到想跟美國或英國哪位歌手合作？AK即自爆很愛Usher，而且更即場示愛，道：「Usher，希望可以同我哋合作啦！多謝你。」Stanley則揀Bruno Mars，他說：「佢唔單只唱得好，跳舞亦十分出色。」不少隊員如姜濤及Anson Lo都揀Taylor Swift，而Tiger則鍾情Band Sound，並說：「我想同Band合作，例如Bon Jovi，可以同一啲類似嘅Rock Band合作就好了。」

 

轉載自: 晴報

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