何超欣曬E Cup逼爆上圍激似利智 賭王何鴻燊最美千金氣質別樹一幟

已故賭王何鴻燊孻女何超欣曾被爸爸確認為「最美千金」,唔經唔覺超欣都已經25歲,日前佢喺社交平台分享新相,除咗樣靚之外,身材都非常驕人,似足90年代女星利智。除咗樣靚身材好之外,日前有「前同學」大爆佢嘅真實為人。

超欣喺社交平台post出兩張美照,留言:「一鍵入夏。」相中嘅佢着上白色小背心短褲,洋溢青春氣息,只係4月份已經咁清涼,睇嚟都會有唔少福利。眼大大嘅超欣之前已經多次被指樣貌似90年代走紅女星利智,原來連身材都同利智一樣咁驕人!

另外,日前有網民自己2018年到MIT學習交流時曾與何超欣做同學,更大爆對方課堂表現:「課程開始後,她超認真的拿着自己的pad記錄上課的內容,我瞅了幾眼內容,密密麻麻的英文,默默的點了個讚。」佢指超欣社交方面都好出眾:「她很積極參與了我們討論,然後大家都交換了各自想法。最後老師讓每組同學派個代表來總結回答,她很客氣的擺出please的手勢,意思是你可以做代表,當時給我的感覺就是人很禮貌。因為我比較I人(內向),就連忙擺手說you can be the leader to present。她也沒有任何的矯情,直接代表小組表達了自己的觀點,老師也很滿意我們這組的建議。」

超欣連舉手發都令佢留下深刻印象:「她就一直很端正放在桌子上的舉着手,差不多有1-2分鐘左右後老師才看到,然後回答了她的問題。(想當年我即使舉手,也最多維持10秒)」佢更大讚何超欣有三大優點:「為人有禮貌,遇事不着急;對於新事物或者新內容,願意認真吸收學習;對於認可的事情,一定要堅持,不要在乎別人的眼光。」

何超欣自小品學兼優,畢業於清華大學的她去年更當選北京市青聯委員;2021年何超欣畢業於美國麻省理工學院(MIT),獲得管理學及建築學雙學位,其後獲清華大學蘇世民書院取錄進修碩士,主修中國公共政策,2022年畢業後獲委任為世界大學氣候變化聯盟(GAUC)首席青年官,近年更頻頻登上國際舞台,隨團隊到世界各地參與研討會,絕對是才貌兼備。