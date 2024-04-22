鄭秀文自爆「高齡產婦」震驚全港！半夜解畫打錯字惹誤會：生肌肉就有

51歲鄭秀文（Sammi）自從老公許志安與黃心穎搞出「安心偷食」的桃色新聞後，一直對許志安不離不棄。感情生活向來低調的鄭秀文，昨日（18日）突然在社交平台，分享近日生活照時，疑自爆懷孕，與網民互動對話：「真體貼我這位高齡產婦人士！」，震驚全港。

上年鄭秀文確診新冠肺炎，而取消所有工作休息。最近已經回復狀態大勇，復工拍攝廣告，大騷「排骨」身材。而她出席頒獎禮頒獎典禮做頒獎嘉賓時，高貴登場。由於她因患病而取消的演唱會，即將在七月舉行，所以鄭秀文這段時間也正積極做運動，籌備一個精彩的演出。她不時上載跳舞片段，而且曾自嘲，「Mi就算年輕時，記舞步一向不算快，（其實係慢。因為蠢和笨），真係要用九牛二虎之力去記住啲舞步，現在年紀大了，更加慢喔！ 稍有分心就完全記唔到。瞓唔夠就更死。惟有早啲開始進行練習。」

當時有人留言勸鄭秀文不用急，就算跳舞環節少一點都不介意，因為大家都只是想多看到她演出就足夠，不料鄭秀文竟然回覆：「真體貼我這位高齡產婦人士！」她突然自爆做產婦，但最大疑問是，鄭秀文連日來都積極上載做運動片段，跳舞、舉重、打拳之類不適用於孕婦的運動，其實她都做齊。

當鄭秀文有這個回應時，立即惹起網民熱議，好多人都十分激動，紛紛衝入鄭秀文的Telegram討論區留言：「係咪生咗」、「原來上年係去生B」、「50歲得唔得」，討論了一段時間後，鄭秀文知道自己惹來一個誤會，終於出來解開大家的疑問和內心的好奇。

**更新：最後，鄭秀文在IG出Post指自己把「高齡婦人」誤打成「高齡產婦」，引起誤會。她更指：「Mi冇秘密生B，生肌肉就有，你睇我手瓜仔起輾！」