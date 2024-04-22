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22/04/2024

《真情》容姨92歲譚倩紅自爆曾家中暈倒送院！確診心率不正裝心臟起搏器保命：最緊要係平安健康

#演員 #Youtube #譚倩紅 #娛樂 #晴報文章 #退休 #陳寶華 #電視劇 #影視娛樂
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　　現年92歲的譚倩紅早年憑處境劇《真情》中飾演「容姨」一角深入民心，不過自2004年起開始就淡出幕前，享受退休生活，近年她不時出現在相熟藝人朋友的飯聚活動，勾起觀眾們的親切回憶。今年年初曾擔任《真情》編審和編劇的陳寶華都有貼出相約「容姨」食飯的合照，見其精神奕奕非常精靈，笑容慈祥。不過，近日容姨身體欠恙，幸好接受治療後已經康復。

 

 

　　「容姨」譚倩紅近日接受好友兼資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道「汪曼玲《快拍‧曼鏡頭》」訪問時，大方分享生活近況，但就爆出了她早前在家中突然暈倒的驚險事。譚倩紅說：「我嗰晚食完飯坐喺梳化睇電視，嗰陣天氣仲係好熱，我諗住行去閂咗風扇，點知一轉身就暈低咗，好彩工人啱啱走過嚟，好彩一剎那好快就醒咗。」女兒趕急送她入醫院檢查，經醫生建議戴足一星期心臟監察儀，最後要求「容姨」接受手術，並要安裝心臟起搏器，事後發現原來她的平均心跳率竟曾跌至29，（正常數值在60-70），完成手術後的「容姨」情況有好轉，現時能夠精神奕奕接受訪問，而且笑容燦爛親切感十足。

 

 

　　在訪問中，「容姨」亦透露16歲時跟隨錦添花劇團至江門演出差點喪命一事。事關那晚尾戲，她在上船途中因為路太黑而不慎跌落海中，不諳水性的「容姨」命懸一線，幸好最後被附近的船夫兒子救回。「容姨」現今相當豁達開朗，她表示「當我自己最難過嘅時候，我會安慰自己，算喇，一切由天定，人在做，天在看，善惡到頭終有報，只係爭早定遲，所以我做人從來唔嬲人，亦都冇敵人，最緊要係平安健康。」

 

 

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=oHuPDGQmHK4

 

轉載自: 晴報

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