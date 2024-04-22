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22/04/2024

ViuTV旅遊節目《淡季報錯團》被指虐待動物？陳子豐膠桶笠羊遭網民鬧爆：成班童黨

#ViuTV #旅遊節目 #淡季報錯團 #陳子豐 (Colin) #駱振偉 (Thor) #練美娟 #影視娛樂
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　　ViuTV全新旅遊節目《淡季報錯團》由陳子豐 (Colin)、駱振偉 (Thor)以及練美娟等主持，日前播出第五集，講到3人去台灣旅遊景點為大家試伏。然而，主持們對待動物嘅行為引起公憤，有虐待動物之嫌，有網民更揚言要罷睇！

 

　　《淡季報錯團》日前一集講到三位主持去到台灣神秘小島虎井，其中一個環節佢哋就去餵羊仔。三人一拎到飼料時，所有羊仔都好「擒青」，Thor就建議將飼料倒去羊仔頭上，等佢哋互舐，話口未完陳子豐就實行，三人互相指責「好x街」，但都玩得好開心。

 

　　之後陳子豐拎膠桶餵羊，忽發奇想將膠桶笠落羊仔頭上，而羊仔就立即好頻能亂竄，最後膠桶手柄就掛咗喺佢頸上，整唔到落嚟！而陳子豐每每再靠近佢，羊仔都覺得好驚慌，無辦法幫佢拎到落嚟。三人都喺過程中笑得好開心，陳子豐就表示覺得好內疚，又頻頻向老闆道歉，之後又孭住大膠桶奔跑當「負桶請罪」。

 

 

　　唔少網民都對此覺得不滿，去到官網留言大鬧：「呢集真係對兩位男主持極度不滿、尤其是係餵羊仔嗰part，之後仲要做一場大龍鳳負荊請罪、簡直罪加一等影衰晒香港人。」、「身為台灣人，在港出差時看到這節目，本準備抱著宣傳自家美景的驕傲感細細品嚐，但沒想到主持人出現玩弄羊隻、不尊重飼養主人的橋段，我感到非常心疼與不捨。後來主持人自己掛塑膠桶在身上，看似道歉，實則繼續表現輕蔑，更是令人生氣，那麼一大段節目內容，到底目的何在？」、「明明個節目好好睇，但今集咁樣玩羊咩咩，真係有點過火咗。」、「睇到好唔舒服，三個幾十歲人成班童黨咁，虐待動物仲不斷笑足10分鐘，好討厭。」、「不知所謂，倒糧係羊身好好玩咩？掛個桶係羊頭一啲都唔好笑，但成crew人對欺凌動物都笑得好開心。贖罪嗰part 仲反感，根本唔知自己做錯啲咩。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　而Thor亦都中槍：「大師兄（Thor）仲衰俾人睇清楚佢根本係一個粗皮（鄙）嘅人。」、「 Thor真係好奇怪， 因為平時係節目冇乜講，呢個節目就成日講，即刻 Downgrade晒！」、「聽唔慣Thor講粗口，好反感。好似唔知搏乜咁。」

 

　　不過都有人力撐：「會太會太小題大做，又無打佢。個人覺得子豐係玩大左，但佢地都道左歉。睇呢d節目個人期望就係好笑同有火花。」、「呢個組合真係好爆笑唔係睇景點，係睇你哋做自己。得5集真係唔夠 ！台柱！」

轉載自: 晴報

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