逆天奇案2 | 張頴康跟太太北上投資六位數字開甜品店！未正式開幕已得任達華、陳展鵬捧場

《逆天奇案2》劇情進入白熱化階段，揭露魏子樂（張頴康飾）雖然腦部受損，但原來跟唐冠峰（方力申飾）一直私交甚篤，唐冠峰背後一直打算策動復仇大計，更努力要救助魏子樂回復記憶。張頴康近日忙於為《逆天奇案2》落力宣傳，不過內地App小紅書經常被內地民眾野生捕獲他的出現，莫非他有分身術？原來阿康跟太太麥雅緻在內地開設甜品店，近日中港兩邊走為新店打點。

張頴康在《逆天奇案2》飾演的魏子樂，眼神空洞又變態，連愛女小豆的同學仔都驚驚，不過現實生活中的他是愛家庭的好男人，所以近日他頻頻出現在內地，都有不少民眾主動要求合照留念。張頴康經常在小紅書出現，原來因為他跟太太麥雅緻在珠海投資一間甜品輕食店，兩公婆經常都要往返中港去打點一切。他們坦言現時「港車北上」非常方便，帶動不少商機，張頴康說：「搞餐廳係因為我本身好鍾意整甜品，好想整蛋糕畀朋友，之前整過啲曲奇餅畀小朋友，佢哋好鍾意，咁我就好有成功感同滿足感。既然有機會，咁不如開一間餐廳，咁有廚房畀我慢慢去研發唔同嘅甜品。」

今次新店叫做「想入菲菲」，英文名叫做「Angie's Cafe」，以麥雅緻英文名命名，原來「菲」字亦代表「芭菲」，乃餐廳的招牌甜品之一。見到照片中不同主題的芭菲五顏六色非常繽紛，見到都胃口大開，而且餐廳的咖啡都相當受歡迎，食完甜品來一杯「事後啡」，中和甜膩的感覺，相當不錯。張頴康和麥雅緻都有開直播介紹新店，原來「想入菲菲」有兩層環境相當闊落，而且設有戶外區有園林感覺，打卡一流，他們表示除了甜品外，亦有意粉、三文治等美味輕食，歡迎大家多多支持，他們的粉絲更揚言要組團北上幫襯。

麥雅緻表示其實生意未正式開幕，但由於張頴康圈中的哥爾夫球友知道後，主動要幫襯支持，「任達華華哥話要嚟支持一下，咁陳展鵬同單文柔兩公婆，加上林漪娸、李思雅等等都好支持，內地網民見到咁多朋友都好興奮。」張頴康表示今次投資六位數字，不算是大生意，只是小試牛刀兼滿足一下自己整甜品慾望，「始終香港要開工拍戲同照顧屋企，我都未必可以成日喺甜品店，管理方面都係交畀我中學同學打理，咁我同老婆都盡量抽時間，一星期一至兩日揸車上去睇睇，其實我哋好慶幸，難得兩公婆一齊做生意冇乜意見分歧，做得好開心。而且咁樣揸車上去，終於可以暫且放低小朋友，成個車程就好難得畀到時間我哋兩個拍吓拖，好開心。」

想入菲菲 Angie’s Cafe

地點：廣東省珠海市香洲區蘭埔路164號珠海古玩城888a-889