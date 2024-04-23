《愛回家》IT男譚坤倫宣布離巢！2011年參加TVB《功夫新星》入行13年曾歷長期「失業」

繼《愛回家之開心速遞》兩大主角熊心如（蘇韻姿飾）及龍力士（鄭世豪飾）因合約完結而在劇情中消失後，再有演員宣布離巢的消息，令人大感可惜。譚坤倫飾演接龍集團的IT部「CPU」，一直以毒男的形象演出，深入民心，近來才因為爆肌的劇情而獲得注目，更慢慢開始跟Gigi（羅雪妍飾）的感情線，沒想到最終選擇離開。

現年32歲的譚坤倫加入《愛回家之開心速遞》已經接近6年時間，角色CPU是接龍IT部的其中一員，跟Mouse、（吳展驊飾）、Keyboard（李興華飾）再聯同Router亦即Ivan（鄧永健飾）組成「IT狗」早於419集登場，後來李興華離開TVB，改由孟希璘頂上飾演Laptop。今次譚坤倫都講拜拜，似乎IT部又要被瓦解？

譚坤倫其實是武打出身，他小時候曾被送到內地的少林寺學校學習北派武術，曾奪得「河南省全市武術比賽-棍術套路冠軍及劍術套路亞軍」。回港後打算做一名髮型師，不過在2011年卻參加了無綫節目《功夫新星》，他曾說：「好開心畀評判惠英紅讚我有演戲潛質。」之後順勢加入TVB做演員，可惜發展平平，他參與的劇集數量多，不過角色較零碎，除了CPU的角色外，近年的《靈戲逼人》中飾演李成昌年輕版，有不少發揮的機會。《功夫新星》節目發掘不少藝人，不過現時仍然在TVB的只剩阮政峰、容天佑、李君妍及曾海昌。

譚坤倫在IG撰長文表示：「TVB 再見！首先要多謝攪出《功夫新星》呢個節目嘅所有人，令到我好衝動咁參加咗，從而進入咗呢個行業。過咗非常精彩嘅13年，訓練班畢業之後，多謝監製潘嘉德先生，令我可以參與《On call 36小時2》、《拆局專家》、《醋娘子》、《流氓皇帝》、《三個女人一個”因”》。然後要多謝莊偉健監製嘅信任，令到我可以參與《天命》呢套劇集，第一次有感情線，以及有機會展露我嘅三腳貓功夫。然後再多謝監製同埋導演嘅堅持之下，我先再有機會參與《包青天之再起風雲》，雖然經歷咗一個相當辛苦嘅拍攝過程，但令我得到非常難得嘅回憶。可以參與兩位金牌監製嘅劇集，真係會好開心，因為細個嘅時候，就睇過佢哋製作嘅《尋秦記》、《衝上雲霄》。然後兩位監製離開TVB之後，我經歷咗好長時間嘅”失業”，之後就要多謝監製陳耀全、方駿釗，俾我參與咗好多套劇集。2018年多謝一位副導演，搵我做IT狗，其實好耐之前我就好想加入《開心速遞》，呢套劇集幫咗我好多，令到一個內向嘅我，慢慢打開自己，尋找演員嘅自我創作，然後得到觀眾嘅笑聲，慢慢增加咗我嘅自信心。然後多謝珍姐，監製林建祥，俾咗更多演出機會我哋，亦都好多謝編劇知道我鍾意健身，寫咗個腹肌IT男出嚟，令到我終於終於有感情線，我對唔住Gigi，要你再發掘下一個腹肌男。仲要多謝TVB呢個大家庭，無論幕前幕後，未能一一多謝嘅人，你哋都會在我心中，能與你哋一齊捱更抵夜，日曬雨淋，好多精彩嘅回憶。多謝你哋嘅照顧，包容，教導，提攜。仲要多謝好多記者，估唔到當時為咗拍攝腹肌需要斷食，會有咁多報道，令到我有咁多人留意到。多謝我嘅fans，你哋咁多年一直依然到場支持，實在榮幸！我依然會繼續一直係呢個行業發展，歡迎大家揾我合作！各位江湖再見！#cpu #再見 #譚坤倫 #it狗 #考慮三年決定」