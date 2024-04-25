41歲晶女郎文凱玲結婚一個月宣布有喜！成功追龍B巨肚似7個月！恨生B足足23年

41歲「晶女郎」文凱玲（Connie）上月14日與拍拖五年的圈外男友Jason於五星級酒店舉行婚宴，筵開23席，相當有人緣；事隔一個月左右，Connie就宣布成功追龍B，恭喜恭喜！

Connie結婚時仲係着貼身婚紗，盡現纖腰，一個月後嘅肚皮已經極速「吹脹」好似有咗7個月咁！隨產期逼近，Connie都密鑼緊鼓選擇孕婦同BB用品，包括BB餐椅同奶樽消毒機等。

Connie表示自己從小都好鍾意小朋友，本身計劃後生啲就做媽媽，但最終都未能如願：「由細到大都好鍾意BB ，細個仲諗18歲就要生第一個，結果28歲38歲都未有。」雖然婚後咁快見肚，但Connie並唔係「奉子成婚」：「幾年前訂婚之後就已經開始計劃生BB，但係又諗住想結咗婚先，因為疫情同工作關係一等又再過咗幾年。」

Connie都好感恩可以咁順利懷孕，家中「長老」都好高興：「聽好多人話唔係想有就有，所以籌備婚禮嘅同時亦都開始造人計劃，結果好快就有好消息！屋企人都好開心，阿媽成日都煲湯俾我飲，奶奶準備咗好多BB衫同書。最近個肚越嚟越明顯，好多人恭喜我嘅同時亦會問點樣備孕。」