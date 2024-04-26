陳自瑤《香港婚後事》提起出軌超激動：老婆出完軌你接唔接受到？羅子溢爆與楊茜堯姊弟戀背後原因

無線劇集《婚後事》播出以來，收視理想，劇情引發話題不斷，就算播完劇集都仍然有好多人談論。近日劇集演員陳自瑤（YoYo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿和羅天宇，主特節目《香港婚後事》，25日首集播出，就找來男主角羅 子溢暢談，大談現實生活中，各位演員的真實感情生活，攞真話嚟講。

五人拍劇後成為好友，對談期間可謂暢所欲言。黎諾懿單刀直入，著羅子溢解構與太太楊茜堯姊弟戀背後因由。羅子溢大方分享：「當時我覺得需要一個成熟嘅女人 喺身邊，可以令自己成長得快啲，同埋搵到安全感。」他還分享了兩公婆有爭拗時，他自己會先讓步，而太太則是「瞓醒先算」，他說：「以前都會拗嘅，但而家屋企所有濕碎嘢我唔會理，總之你決定就啱架喇。太太一遇到問題，會話唔好講住，等瞓醒先（處理）。」

劇中最大的「出軌」話題，由於陳自瑤多年來都傳與王浩信婚變，所以當節目內，五人延續討論，「肉體出軌」與「精神出軌」的話題，究竟另一半可會接受其中一樣？當黎諾懿一提出這個問題，陳自瑤立即好大反應，即斬釘截鐵謂：「兩樣都唔得！」

黎諾懿想反駁只是思想諗一下，陳自瑤立即好認真向他拋出兩條相當尖銳的情境題：「如果你老婆同你一齊，佢不停諗緊第二個男人，你接唔接受到吖？」及「如果你老婆出完軌一次返嚟你度，你接唔接受到？」這個問題立即令黎諾懿苦思，坦言確有一個狀況難以接受。之後，陳自瑤再窮追不捨追問：「如果佢鍾意咗另一個，佢之後返番嚟屋企，但個心都係飄走咗，咁又得唔得？」

陳自瑤不是第一次在眾人談論這個話題時，顯得特別認真而且堅持，這次亦不例外，羅子溢原本做和事佬想幫手解圍，不過講了一句說話卻令坐在一旁一直觀戰的賴慰玲反而好大反應大嗌對方殘忍，還坦言擔心有一日會認同他的看法，這一句說話即將在節目內揭曉。

五人中只得羅天宇還是單身，他被羅子溢大逼供。不斷追問羅天宇的緋聞，怕醜仔嚇到眼都凸，搞到臉紅。五人還不時再節目內「廝片」，羅子溢不斷玩其他演員，他不斷苦勸陳自瑤： 「過去咗喇，唔好再執著個角色喇」。而賴慰玲就衝著黎諾懿來玩：「全公司都知 你最有錢」。