曾傳成龍苦追米雪8年女方揭背後真相！網民盤點5對估唔到拍過拖藝人！黃子華與才女相戀未能開花結果

最近，網上討論區出現「嚴選二十大估唔到佢哋拍過拖嘅娛樂圈藝人」，原來有不少舊情人組合都令網民意想不到！武打巨星成龍被指苦追米雪八年，事隔多年，米雪親自回應與成龍的戀情；才子黃子華曾與潘芳芳相戀，不少年輕網民睇慣女方在電視劇演婦孺角色，驚訝她年輕時不但是文青美女，更與一位後生靚女歌手頗為似樣。

連登網民「吳海英」盤點娛圈的發帖向來高質，今次盤點當中五對藝人過氣愛侶或緋聞情人，有些真的熱戀過，亦有些始終無承認。

1. 成龍、米雪、萬梓良

武打巨星成龍被指當年未紅時，對已是一線花旦的米雪傾心，有指成龍苦追米雪八年，又送贈名貴跑車，才成功抱得美人歸。江湖傳聞指成龍後來遇上鄧麗君，決定與米雪分手，改追鄧麗君，令米雪非常傷心。

不過，米雪2007年接受《志雲飯局》訪問，米雪沒有承認曾與成龍相戀，只說：「ER…唔太公道，佢（成龍）又唔在場。」她指彼此十多歲時相識，經常一班人一齊玩，她只承認對成龍有好感：「我都話得我講唔公道。（有冇單戀成龍？）少少啦，係有好感。」陳志雲指出，當年有周刊報道成龍曾表示苦追米雪八年，又揚言若非自己貪玩，可能二人已經結婚，米雪亦只輕輕帶過：「我知周刊有報道過，但我冇認真睇。」有傳成龍送跑車追求她，她只講笑說：「玩具就有！我哋依家都係好朋友。」

米雪年輕時有不少裙下之臣，連小生萬梓良亦曾自爆米雪是其初戀女友。不過，米雪表示跟萬梓良戀人未滿：「我哋亦師亦友。其實唔係真係開始拍拖，只係當時套套戲都係我同佢拍，佢幾遷就我…但佢當時有好多女朋友，所以我就冇…但我唔係話佢花心，或者只係（佢）未選擇到。」

2. 黃子華、潘芳芳

90年代，子華神曾與潘芳芳曾相戀六年，不過當時子華神知名度遠不及潘芳芳，結果因了解而分開。潘芳芳才華不輸子華神，更是一名兒童教育家。她在美國夏威夷讀大學時主修旅遊及酒店管理，2006年囝囝Queston出世後，她特別注重睡前故事和小朋友教育；2012年完成愛爾蘭Trinity College教育碩士學位，主修戲劇教育，除了幕前演出，亦擔任藝術資深導師。

年輕網民對潘芳芳的印象，大多是電視劇的校長、慘情婦女等角色，他們看到潘芳芳年輕時的靚樣，都大讚靚女，文青氣質更有幾分似新一代歌手雲浩影。

3. 周家怡、林國斌

二人看似「大纜扯唔埋」，但在2007年，周家怡被拍得跟林國斌到旺角茶記撐枱腳，當時周家怡矢口否認拍拖，而男方身邊亦早有同居多年的正印女友。

2014年，周家怡疑已做了七年第三者，二人被拍得去完台灣旅行回港，周家怡更疑似摸黑向男方送上goodbye kiss。然而，周家怡多次否認與林國斌的戀情，只含糊表示有段時間跟男方是很好的朋友。

4. 邵仲衡、邱淑貞

一代性感女神邱淑貞（豆斗）未入行前已跟邵仲衡拍拖，豆斗1987年參選港姐，同時游說邵仲衡參加無綫另一個比賽《超級新星》，兩人因此雙雙入行，可惜不久後即分手。

邵仲衡多年後解釋，指豆斗選美後見識不一樣的世界，認識不同的人，令二人漸行漸遠。

5. 李思雅、林韋辰

現年61歲的林韋辰早前公開戀情，自爆跟一名「東北妹」拍拖。其實過往林韋辰的感情生活多姿多采，結過婚又離過婚，曾戀04年亞姐呂晶晶；2011年，他與年輕23載的網球女神李思雅發展父女戀。

二人經常放閃，後來一度傳女方逼婚不遂導致分手，未幾卻又火速復合，惟2017年終告六年情逝。當時林韋辰坦言雙方性格不合，且去不到結婚一步就不要浪費時間。

