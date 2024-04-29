余慕蓮因外傭放大假暫住護老院！余慕蓮身型消瘦精神不俗！林建明怕老友苦悶主動帶一梳蕉探望！

2020年患上肺纖維化的余慕蓮（魚毛），一直由外傭姐姐照顧起居，但因姐姐放大假一個月，最近余慕蓮搬到護老院暫住，好友林建明（大姐明）特地探望她，更拍低其居住的護老院星級環境。

大姐明上載多張照片，原來她特地去護老院探望老友余慕蓮。大姐明寫道：「魚毛的工人姐姐放大假1個月，她搬了去一間護老院暫住一個月，因怕一個人在家裏會跌倒，沒人照顧等等。我今天特地去探望魚毛，之前問她有甚麼需要帶給她？她說甚麼也不需要了！於是我就只有帶一梳蕉啦！見她一切安好，地方也不錯！待她工人姐姐回來後，再約她去飲茶啦！」

相中，余慕蓮雖然身形消瘦，但精神不俗，又戴上手鏈等飾物打扮自己。余慕蓮入住的半單人房環境相當整潔，衛生情況甚佳，雜物亦不多，她與大姐明齊齊嘆糖水及開心果，不少人大讚大姐明對老友十分周到：「陪伴是最好的」、「多謝你照顧魚毛姐，她捐錢建學校，老來應該得到別人尊重愛錫和照顧的」等等。有網民關心余慕蓮是否不能吃太多甜食，大姐明說：「佢只吃一兩啖而已！而我就吃晒一大碗。」亦有不少人原來不知道護老院可以短租，大姐明回覆：「租金比長住貴些少。」

上月余慕蓮出席香港演藝人協會春茗時精神不俗，但要外傭姐姐攙扶行路。她自言身體狀況麻麻：「依家我精神OK嘅，但醫生就話我唔可以跌，所以我都唔敢自己出街，一定要有姐姐陪，每朝早七點去公園行，夜晚喺屋企睇兩線劇，睇完就瞓覺；依家開始冇記性，所以都有搵啲朋友打台灣牌，訓練自己。」