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29/04/2024

58歲關秀媚驚爆離婚3年！與李煒尚結婚超過10年終分手！《黑馬王子》演張家輝女友「沙律」令人印象深刻

#關秀媚 #離婚 #黑馬王子 #沙律 #出關 #李煒尚 #瑜伽教練 #許懷欣 #朱柏謙 #李璨琛 #彥祖 #影視娛樂
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　　58歲的女神關秀媚退出演藝圈多年，不過最近不時見到她在朋友的飯局中亮相，而且狀態保持得非常好，跟昔日在電影中的她無異。關秀媚近日接受媒體訪問，首次公開承認已經離婚，消息令人震驚。

 

 

 

　　關秀媚淡出娛樂圈已經長達18年時間，不過她的經典角色仍然令觀眾印象深刻，如《黑馬王子》入面飾演張家輝絕世好女友「沙律」，不時都會被網友提起。近排，關秀媚「出關」不時都出現在藝人的社交平台，除了是舊朋友的聚會外，還有在慈山寺做義工，無論是悉心打扮還是一身素服，她的狀態都一樣保養得宜，又靚又弗。

 

 

 

 

 

 

　　近日，她接受媒體訪問激罕談感情事，原來她與前演員李煒尚曾秘婚超過10年時間，不過可惜兩人已經分開3年，現在回復單身，她表示以前一向少談感情事，加上自己已經離開娛樂圈，所以結婚都選擇低調沒有公開。她未有提到離婚的原因，只稱已經放下，只是被問到又不想隱瞞，所以承認此事。至於是否準備好再拍拖，關秀媚表示沒有刻意去想太多，一切隨緣自在。

 

　　關秀媚其實早於2007年被揭發戀上李煒尚，李煒尚比關秀媚細7歲，曾經在娛樂圈發展，先後拍過不少電影，但可惜星途平平，轉型做瑜伽教練多年，被形容為星級導師，吳彥祖、朱柏謙、李璨琛、許冠傑囝囝許懷欣等都有上過堂，李煒尚都不時出現在李璨琛女兒李元元的社交平台，跟他們一家關係甚好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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