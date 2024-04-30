姜濤生日獲波友維園賀壽！明顯清減激罕短袖露臂！孖老友情侶鞋「放閃」

姜濤30日踏入25歲生日，雖然今天隨MIRROR飛往新加坡開騷，但他早前先獲一班波友在維園慶生，感受簡單的快樂。難得露手臂的姜濤看來清減了，面對朋友的驚喜，更令他開心又感觸。

4月是姜濤的生日月，銅鑼灣已被姜糖改變成「姜濤灣」，處處都見姜濤蹤影，姜濤明天亦推出新歌《好得太過份》，又激罕「露額頭」，作為送給粉絲的禮物。雖然經常被認出，但姜濤坦言籃球場是他少數有安全感的地方，所以至今仍堅持到維園打籃球。昨晚，一班朋友更特地買來生日蛋糕，在球場上為姜濤驚喜慶祝。

片段中，只見專心射籃的姜濤毫不知情，當他看見友人準備的蛋糕和唱生日歌時，忍不住摸頭怕醜道：「唔好搞呢啲得唔得呀？好多人望住呀！Send番條片畀我。」開心得來又尷尬。素顏的姜濤樣子明顯細個得多，穿短袖衫的他激罕露手臂，看來亦比之前瘦了；他與識於微時的老友Henry更以鴛鴦情侶鞋現身，十足似情侶低調「放閃」。

姜濤還上載另一角度的短片，片段中幾位大男孩正拍攝合照，影完後友人突然打了姜濤屁股一下，似足「中學雞」打鬧玩樂。事後，姜濤寫道：「記得我還沒出道的時候，每一年的生日都是在維園過的。雖然朋友不多，也沒有在生日的時候收過甚麼禮物（畢竟大家都窮光蛋），但朋友們還是會買一個蛋糕給我，然後晚上關燈就在球場中間吹蠟燭，對於我來說都是很美好的回憶，所以謝謝這一群新認識的朋友～讓回憶都勾起來了。」

此外，麥當勞亦和姜濤合作，明天起推出Big Mac Big Heart愛心捐款活動，為麥當勞慈善之家籌款。姜濤到訪香港麥當勞叔叔之家觀塘家舍並拍攝宣傳短片，記錄他與小朋友一齊玩的快樂時刻。