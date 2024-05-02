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02/05/2024

佘詩曼 | 《家族榮耀之繼承者》預告片曝光！ 三料視后霸氣再現與羅子溢掀家族權鬥！阿佘劇中慘遭余安安掌摑

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Text: 娛樂組

　　劇集《家族榮耀之繼承者》預告片早前正式曝光，估計快將強勢播出，短短預告片中見盡17名主要演員和角色，其中最令人期待的相信是叫好又叫座的三料視后佘詩曼，今次佘詩曼的加盟，飾演名門望族的富三代，掀起家族權鬥的一陣腥風血雨。

 

 

　　金牌監製梁家樹與陳德修聯合監製的《家族榮耀》叫好叫座，2022 年播出時大結局錄得（7天跨平台總收視）30.3 點高收視，全劇平均收視亦高達 27 點。劇組去年承接劇集好聲勢落實開拍續集《家族榮耀之繼承者》，並即將強勢登陸翡翠台，無線於昨晚推出首個宣傳預告片。《家族榮耀之繼承者》分別於馬來西亞及香港取景，同樣是以豪門家族為題材的精製劇集，故事講述丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）雖然精明能幹，但礙於是女兒身份，加上父親丘家大兒子守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令皓兒在家族中一直不得勢，公司大權完全落在丘老太爺（劉江飾）二兒子守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。不過因為丘老太爺突然病重，並留下委託書著皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天，一幕幕峰迴路轉而又緊張刺激的繼承者大戰如箭在弦。

 

 

　　《家族榮耀之繼承者》由宣布開拍續集至今，卡士一直是外界關注焦點，根據無線昨晚釋出的首條預告，17 名主演大頭全面曝光，先後為（按預告出場序）佘詩曼、羅嘉良、許紹雄、余安安、林峯、黃浩然、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、梁諾妍、王敏奕、劉江、吳岱融、龔慈恩、劉浩龍及羅子溢，眾演員各懷鬼胎的神情及滿是仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」的宣傳字句，劇力萬鈞。17位演員之中，除了去年在《萬千星輝頒獎典禮》中連掃「最佳女主角」、「大灣區最喜愛 TVB 女主角」及「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」三個大獎的佘詩曼值得期待，在上季大結局以彩蛋形式出場搶盡焦點的羅嘉良亦相當搶焦，今集「升呢」《家族》系主角行列的羅嘉良，除了以一貫好演技吸引觀眾眼球，一頭微曲白髮的老妝配以老謀深算的神情，帶出新鮮感的同時、亦演活了角色應有的壓迫感。除了演員陣容，預告片亦曝光了劇集重要場口，除了有羅嘉良與劇中兒子羅子溢密謀對付佘詩曼的盤算場口外，還有余安安怒摑阿佘一幕，到底「家人」如何令你感覺恍如每日置身地獄？

 

 

轉載自: 晴報

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