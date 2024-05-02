五月天中環露天演唱會頭場因暴雨提前完結！轉戰線上直播後台Encore安撫歌迷

台灣天團五月天演唱會早前假中環海濱活動空間開騷，雖然天氣不穩，但前半段大部分時間都順利進行，直至Encore環節，五月天因暴雨來襲，加上天文台發出黃雨警號，五月天急急獻唱多三首歌就立即腰斬演唱會，讓觀眾盡快離場確保安全。

五月天相隔一年再度來到香港，帶著集結25年大成的《回到那一天》25週年巡迴演唱會於中環海濱活動空間開唱，4月30日、5月1、3、4、5、7唱到8日一連7場，與14萬人啟動「天外有天時光機」創造新的那一天。對於五月天來說，香港的那一天，是2006年在紅館與香港歌迷訂下「五月之約」，是2018年破天荒在迪士尼樂園舉辦《人生無限公司》巡迴演唱會無限放大版香港站，首次戶外的「五月之約」，是2023年超前赴約的《好好好想見到你》，五月天「唱」遊香港無極限，不斷地解鎖新場地，都是因為歌迷，才能再創每場精彩的那一天。距離五月天上回來到香港開唱已是一年前，阿信一開口就問台下歌迷：「好久不見，想不想我們？」全場歌迷大喊「想」，雖然今天不是五月，但阿信說：「今天不是五月之約你們來錯天了，今天只能算是一種幽會，算是一種私奔。才相隔一年有什麼好想念，因為每一年每一天都是那麼珍貴那麼值得期待。」對於五月天的想念，歌迷更化作眼淚，才一開場石頭就見到歌迷在擦眼淚，除了歌迷想念五月天，五月天也很想念歌迷，瑪莎透露第一首歌開始爆汗，果然熟悉的香港天氣，並要歌迷不管你是流汗，還流淚都要盡情唱，怪獸則說看到很多熟面孔和生面孔，不管如何都希望歌迷都能好好享受這場演唱會。

提前來到香港的冠佑，在演唱會前上街走走，還遇到今天來看演唱會的歌迷跟他打招呼，此話一出卻被阿信笑虧：「他跟你揮手是叫你買單，如果大家看到冠佑跟他揮手，那頓餐點冠佑就買單。」

當晚，香港雷暴天氣影響，五月天在中環的露天演唱會都要縮短演出時間，五月天以往一向是「Encore王」，不過由於天氣惡劣，現場又打雷又落暴雨，甚至出現輕微水浸的情況，所以五月天演出至最後一首歌《倔強》後立即宣布演唱會取消，縮短Enore時間提前完結演出，歌迷在暴雨中亦非常守秩序離開現場。為安撫歌迷，五月天在社交平台立即宣布線上Encore，五位成員阿信、瑪莎、冠佑、石頭及怪獸在後台位置，連同幾位和音老師開直播Encore，他們率先呼籲歌迷們好好照顧身體免被雨水淋病，隨後坦言為顧及大家安全而不得不停唱。

五位成員合唱《笑忘書》、《第一天》之後，準備再唱最後一首時，沒想到五位成員太臨時臨急都想不到唱甚麼，最終竟然突然哼起張學友的《吻別》，絕對是驚喜大放送，而最後他們唱出《聽不到》完結直播，最高峰有3.4萬觀眾收看，五月天鼓勵搭巴士、地鐵趕回來沖涼的大家不要怕醜齊齊高唱，大家都紛紛留言感謝五月天窩心的安排。