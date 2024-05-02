  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

02/05/2024

40歲鄧麗欣旅行騷蜜桃臀！三點式泳衣引網友放大睇！Stephy鬼馬留言：又大又圓

#鄧麗欣 #蜜桃臀 #三點式泳衣 #又大又圓 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　40歲鄧麗欣（Stephy）忙完電影拍攝工作，立即報復式去旅行，先去完日本，返港後又再飛繼續叉叉電，近日分享完靚爆日落靚女相之餘，更直接曬泳衣相大派福利，挑戰超少布泳褲仔，大曬蜜桃臀，引起網友們紛紛留言嗌正！

 

 

 

 

 

　　Stephy近日報復式旅行，終於在忙碌工作中可以偷閒放放假。放假前，Stephy出席金像獎頒獎典禮當日，以超性感的打扮示人，為觀眾留下深刻印象，雖然青春無敵兼出名身材好的林明禎在旁，但Stephy完全沒有被比下去，反而散發一種中女的熟女味道。近日，Stephy先去日本旅行，分享大量風景靚相，素顏上陣仍然靚到爆，直至近日她疑似再飛到東南亞的熱帶地方，先是穿白色露肩裙曬日落靚相。「看不厭的日落，她就像提醒着我，要珍惜那奇妙的片刻。就算星星月亮快要跑出來了，那顆紅紅而溫暖的光，始終都會印在我。你喜歡日落嗎？」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Stephy隨後更大解放分享多張三點式泳衣照，不過大玩「低調」，將「細細粒」三點式泳衣背面照分享，她在泳池邊濕晒身，更大騷結實的蜜桃「臀」，她鬼馬留言說：「又大又圓的⋯椰子。香港好像又要準備下雨了，送你們晴天！#我好似曬黑左少少 #少少啦 #我已經盡左力 #用左4支防曬」網友們都直指又大又圓的其實是她的屁股，大讚她應該努力健身苦練的美好成果，Stephy都非常鬼馬，有分享正面照，不過就用椰子遮住前胸位置，保持神秘感，認真識玩。網友們都紛紛留言，不少人都承認有將Stephy的相放大，並留言說：「作為女人都忍唔住睇多幾次...最後果張」、「大派福利了嗎？下次可唔可以近少少？」、「個Pat Pat好靚」、「又大又圓的屁股吧」、「有放大嘅揮手區」、「鏡頭遠了些卻依然可見身材索爆，這福利好撩人，美得犯規了」、「靚女，身材仍然Keep得好好喎！」等等。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄧麗欣 #蜜桃臀 #三點式泳衣 #又大又圓 #港聞娛樂 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk