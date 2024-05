蔣家旻男友首曝光！湯洛雯生日岑杏賢蔣家旻「攜眷」出席？中佬男友原來係電視台高層？

現年34歲嘅TVB花旦蔣家旻同湯洛雯、朱千雪、岑杏賢同張嘉儀兒感情要好,組成「2LINE黨」。近年幾位好姊妹都已經相繼出嫁,係得番佢未有著落,就連緋聞都好少有!不過今日就被湯洛雯Post出合照,令蔣家旻男友首次曝光。

蔣家旻、朱千雪及岑杏賢為5月6日嘅湯洛雯預先慶祝37歲生日,一班好姊妹近日買齊氣球蛋糕滿足壽星女少女心。湯洛雯Post出合照留言:「My first birthday cake this year. Happy to see all of you beauties!!Cant wait to see bb.(今年第一個生日蛋糕,好開心見到我班美女姊妹,好想快啲見到bb!(朱千雪嘅bb)」

湯洛雯、岑杏賢同蔣家旻都有「攜眷」出席,蔣家旻本身就好少緋聞,係元宵節先曬花公開承認拍拖,而今次更係佢男友首次曝光。可以陪佢同出席閨密聚會,睇嚟肯定咗男友地位,唔少網民都催婚,「2LINE黨」就可以變「幸福人妻黨」。

有指蔣家旻男友背景都唔少嘢!男方因為之前曾於TVB工作而認識蔣家旻多年,後來被派到台灣做TVB製作中心主管;直至去年返港過檔去HoyTV擔任高層,而男友喺台灣仲有生意打理,現時都係港台兩邊走。

蔣家旻入行多年,直至前年憑《美麗戰場》中飾演奸角反骨琪一角而爆紅,更於頒獎典禮中首次奪得「最佳女配角」一獎。早前不時做「空中飛人」,經常四圍旅行又全身行頭變名牌,被指忽然富貴,原來只係蜜運帶來嘅轉變!