鍾鎮濤食澳牛疑打尖被指有特權？網民發現「終極原因」竟然冇鬧反撐

鍾鎮濤平日在港經常被野生捕獲，在五一勞動節，他被拍得到旅客熱點澳洲牛奶公司進餐，竟被指疑似打尖！不過，本地網民竟然大多撐鍾鎮濤無問題，而其實鍾鎮濤的愛店不止是澳牛，還有一間出名的食店！

事緣網民「陳牛」早前發帖，表示：「原來澳牛是可以插隊的。 五一排隊吃澳牛，突然有個男人帶著兩個小妹妹走到前面：三個人，可唔可以安排下？好熟悉的聲音，抬頭一看是鍾鎮濤。其實當時安排座位的伙記走開了，他好像在對空氣說話，不過澳牛沒有當他是空氣，真的很快安排了他入座。」該網民拍下鍾鎮濤的照片，相中的他站在澳牛門外，友善對鏡頭微笑，而一旁則是長長的排隊人龍，因為下雨天所以不少人擔遮。

帖子被轉載上討論區，有網民指明星就等於有特權：「明星真係唔同啲，連澳牛都要比（被）佢打尖」、「咁佢都打得好有禮貌下」等。而大部分網民均支持鍾鎮濤，認為今並非他的個人問題，而打尖與否視乎商舖決定，又指打尖在食肆非常普遍：「茶樓日日有熟客同個部長熟都打尖拎枱啦，都唔係新聞」、「B哥哥係話可摸耳安排下，係請問唔係命令，澳牛又肯安排，所以唔算打尖」、「有咩問題，間舖鍾意嘅，到排到你時唔做你生意都得啦」、「呢個世界邊度有公平，要X就先X澳牛畀佢打尖」、「香港不嬲講關係，老細熟人點解唔得，講真」、「一隻手掌拍唔響嘅」等等。但亦有人指食店此舉，的確對正排隊的食客不公。

有人發現「終極原因」，指出該食店向來對長者及孕婦有優先安排，而鍾鎮濤是71歲的長者，所以獲優待也不足為奇：「算啦！70幾歲老人唔排得隊。」不過，鍾鎮濤的第一愛店並非澳牛，而是同樣出名的九記牛腩！不少旅客曾在九記撞見鍾鎮濤，有時太太范姜亦同行，二人更試過搭枱，跟內地遊客一齊進食，對合照亦有求必應。